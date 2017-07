Vermischtes Illschwang

05.07.2017

Dietersberg. Traditionsgemäß lädt die Wirtsfamilie Michl am ersten Wochenende im Juli zur Kirwa nach Dietersberg ein. Durch das eigene Zelt ist der Betrieb wetterunabhängig. Vor allem zur Nachkirwa am Montag herrschte im Biergarten ein reges Treiben. Nur wenige nutzten, ob des schönen Wetters, das Zelt. Am Montag spielte die Zoigl-Musik zur Unterhaltung. Am Sonntag gaben Tschuki-Tschuki musikalisch den Ton an. Zum Auftakt am Samstag ließen sich die Gäste eine Schlachtschüssel schmecken. Bild: no