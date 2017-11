Brandschutzübung in der Gemeinde Illschwang

09.11.2017

Hermannsberg. Die Feuerwehr Dietersberg war heuer für die organisatorische Vorbereitung einer Großübung in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich. Zum Einsatz kamen die Illschwanger Stützpunktfeuerwehren sowie die Wehren aus Angfeld, Augsberg und Ammerthal. Der zuständige Kommandant Eberhard Luber hatte sich folgendes Szenario ausgedacht: Auf dem Aussiedlerhof der Familie Graf in Hermannsberg ist ein Brand im hinteren Teil des Kuhstalls ausgebrochen. Zusätzlich wurde unter dem Hoflader eine Person eingeklemmt. Den Löschangriff übernahmen die Wehren aus Dietersberg, Angfeld und Augsberg. Die Ammerthaler waren für einen Pendelverkehr zum Transport von Löschwasser zuständig. Die Bergung der eingeklemmten Person mit Hilfe eines Hebekissens übernahm Illschwang. Anschließend wurde das Opfer erstversorgt. Bei der Abschlussbesprechung lobte Kreisbrandinspektor Peter Deiml das gute Zusammenwirken der Wehren über die Gemeindegrenzen hinaus. Bürgermeister Dieter Dehling fand Worte der Anerkennung für die Übungsbereitschaft der Aktiven. Eberhard Luber dankte der Familie Graf, dass es möglich war, die Großübung in Hermannsberg abzuhalten.