Doppelter Kirwaauftakt in Illschwang erlaubt auch ausgefallene kulinarische Kombinationen

16.06.2017

Traumhaftes Sommerwetter mit viel Sonne tagsüber und einem lauem Abend schufen ideale Rahmenbedingungen für den doppelten Kirwaauftakt an Fronleichnam in Illschwang. Das Schlemmerfest im Nägerl-Hof und der Kirwaauftakt auf dem Sportgelände des SVI zogen Besuchermassen an.

Etwas Schutz vor der Hitze bot im Weißen Ross ein Sonnenschirmhimmel. Auf dem Sportgelände sorgte das Zelt für leicht luftige Verhältnisse. Beide Veranstalter setzten bei der Musikauswahl auf Bodenständigkeit. Im Nägerlhof gab die VA-Blech mit altbayerischer Blasmusik den Ton an. Beim SV Illschwang waren die Birgländer Musikanten Garanten für Oberpfälzer Heimatklänge.Deutliche Unterschiede gab es bei den jeweiligen Speisenangeboten. Dabei setzte die Wirtsfamilie Nägerl auf etwas Besonderes. Die Palette reichte von Ochs am Spieß, Kirchweihente mit Knödel, Spareribs mit Hot Sauce, Pfifferlinge auf Rahm mit Semmelknödeln über Bachforelle vom Holzkohlengrill, Beeftatar mit Wasabi Mayo bis hin zu marinierten Erdbeeren mit Holunderbüteneis und gebackenem Nougatpudding mit Vanille und Waldmeister.Ganz andere Schwerpunkte setzte der SVI. Nachmittags wartete der Sportverein mit einem reichhaltigen Kuchenbuffett auf. Der absolute Renner waren gegen Abend hin Rostbratwürste mit Sauerkraut. Als Alternative gab es Steak mit Ketchup oder eine Portion Käse.Die Illschwanger Kirwapaare stärkten sich mittags beim Schlemmerfest und stimmten Kirwalieder an. Auf dem Sportgelände gaben die 19 Paare später eine Kostprobe ihrer Tänze.Am Kirwamontag ist beim Nägerl Gartenbetrieb mit den Spaltern. Die Band Stand-by spielt im Zelt der Kirwagemeinschaft Illschwang auf dem Festplatz. Im Lauf des Abends wird dort der Baum verlost.