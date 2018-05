Vermischtes Illschwang

Die stolze Summe von 872 Euro sammelten drei Klassen der Grundschule Illschwang für den Landesbund für Vogelschutz (LBV). Birgit Simmeth von der LBV-Kreisgeschäftsstelle zeigte bei einem Besuch in der Schulaula an verschiedenen Beispielen, wofür die Spendengelder verwendet werden. Ihr Dank galt den Sammlern sowie den Klassenlehrern Morin Heider, Isabella Mengler und Norbert Weis für die gute Motivation der Schüler. Weis war auch für die Gesamtkoordination zuständig. Als Dankeschön für ihren Einsatz bekamen die Kinder eine LBV-Lunchbox überreicht. Einige Pärchen hatten besonders viel Geld zusammengetragen. Für sie gab es zusätzlich einen Sonderpreis. Bild: no