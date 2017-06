Vermischtes Illschwang

21.06.2017

Am Mittwoch gegen 13 Uhr wollte eine 73-jährige Fahrerin eines BMW X1 bei der Einmündung bei Aichazandt die Staatstraße 2164 von Aichazandt kommend, geradeaus überqueren. Sie übersah offensichtlich einen herannahenden Mercedes, der Richtung Schwend unterwegs war. Die 34-jährige Mercedesfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit ihrem Fahrzeug frontal in die vordere linke Seite des BMW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das linke Vorderrad des BMW herausgerissen und der Mercedes in eine angrenzende Wiese geschleudert, wo er nach 80 Metern zum Stehen kam.Die 73-jährige Unfallverursacherin sowie die 34-jährige Mercedesfahrerin und deren 11-jährige Tochter verletzten sich mittelschwer. Sie befreiten sich selbst aus den total beschädigten Fahrzeugen. Einsatzkräfte brachten sie zur medizinischen Versorgung ins St. Anna Krankenhaus und ins Klinikum nach Amberg.Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 30000 Euro. An der Wiese entstand Flurschaden und auch die Teerdecke der Staatsstraße wurde beschädigt. Die Straßenmeisterei begutachtete die Unfallstelle. Die Feuerwehr Sulzbach war komplett ausgerückt, sicherte die Unfallstelle ab, leitete den Verkehr um und half bei den Aufräumarbeiten.