Vermischtes Illschwang

08.08.2017

08.08.2017

Berlin und der Spreewald waren in diesem Jahr die Hauptziele der Drei-Tage-Fahrt der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Illschwang. Die Gesamtorganisation hatte in bewährter Weise der Vorsitzende Fritz Falk übernommen. Nach dem Bodensee im vergangenen Jahr ging es heuer in die nordöstliche Richtung. Mit 52 Teilnehmern war der Bus voll besetzt. Auf der Hinfahrt gab es einen längeren Aufenthalt in Potsdam mit einer zweistündigen Stadtrundfahrt. Ziele waren dabei der Park vom Schloss Sanssouci mit seinen Weinbergterrassen und der Gruft Friedrichs des Großen. Im Abacus-Tierparkhotel wurde Quartier bezogen. Am zweiten Tag unternahm die Reisegruppe eine ausgedehnte Stadtrundfahrt. Dabei standen weltbekannte Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor, die Siegessäule, der Alexanderplatz mit Fernsehturm oder der Reichstag und seine Glaskuppel auf dem Programm. Am Nachmittag erfolgte die Auffahrt mit dem schnellsten Aufzug Europas auf den Kollhoff-Tower. Von der Aussichtsplattform im 25. Stockwerk bot sich den Illschwangern ein herrlicher Rundblick über die Bundeshauptstadt. Einen Kontrast zum hektischen Treiben dort verschaffte ihnen am dritten Tag ein Abstecher in den Spreewald nach Lübbenau. Dort stand eine dreistündige Kahnfahrt ins Dorf Lehde mit seinen Blockhäusern und der Museumsinsel auf dem Programm. Nach einer Verkostung der Spreewälder Gurken, frisch vom Fass, wurde die Heimfahrt nach Illschwang angetreten. Bild: no