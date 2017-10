Vermischtes Illschwang

19.10.2017

9

0 19.10.2017

Eberhardsbühl. 50 Jahre ist es her, dass sie in Illschwang eingeschult wurden. Zum Jubiläum organisierten Monika Gleißner und Heinz Englhard ein Klassentreffen bei ihrer ehemaligen Lehrerin Margarethe Jäkel am Goglhof in Eberhardsbühl. 27 Ehemalige folgten der Einladung. Die Hausherrin führte ihre früheren Schüler durch das restaurierte Gebäude und die Außenanlagen. Die Teilnehmer tauschten zahlreiche Erinnerungen an ihre Schulzeit aus. Zum Abschluss kehrte die Gruppe in Eberhardsbühl ein. Bild: no