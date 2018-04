Einblick in die vielfältigen Produktionsmöglichkeiten

Vermischtes Illschwang

06.04.2018

Eine etwas andere Monatsversammlung führte die Mitglieder der Reservistenkameradschaft Illschwang in die neue Produktionshalle der Firma Metallbau Hartmann. Geschäftsführer Heribert Hartmann hatte dazu eingeladen. Die Teilnehmer bekamen einen Einblick in die vielfältigen Produktionsmöglichkeiten vermittelt, vom Ringbiegen für Treppen- und Geländerbau bis hin zum Erstellen von Rohren aller Art und Größen. Der Vorsitzende Fritz Falk bedankte sich bei Hartmann für die interessante Führung und die abwechslungsreichen Einblicke in den Arbeitsalltag einer Metallbaufirma. Den Abschluss bildete eine Brotzeit mit kleinem Umtrunk, zu dem die Firma die Reservisten einlud.