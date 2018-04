Vermischtes Illschwang

Elf Kinder feierten am Sonntag ihre Erstkommunion. Gemeinsam mit Pfarrer Markus Priwratzky und Diakon Georg Lindner zogen die fünf Mädchen und die sechs Jungen in die St.-Vitus-Kirche ein. Musikalisch wirkten die Gruppe Mixtour aus Kastl und Schanna Ibler an der Orgel mit. Kommunionkind Kilian Schötz drückte die Vorfreude aus, erstmals den Leib Christi zu empfangen. Die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Christen habe schon mit der Taufe begonnen. Für die Kinder bedeute die Erstkommunion eine Fortführung: "Durch Jesus kommt Gott zu uns", betonte Pfarrer Markus Priwratzky in seiner Predigt. Jeder einzelne werde von Gott geliebt. Kommunionkind Carina Heilmann dankte allen, die dazu beitrugen, die Erstkommunion zu einem schönen Fest zu machen. Ein besonderes Vergelt's Gott galt Isabell Riederer von Paar für die außerschulische Vorbereitung. Besonders freuten sich die Kinder über die Teilnahme von Rektorin Renate Sekura und ihrer Lehrerin Morin Heider. Bild: no