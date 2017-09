Vermischtes Illschwang

03.09.2017

5

0 03.09.2017

Ein Schweinebraten mit seidenen Klößen und Gurkensalat sowie eine Vanille-Crème brûlée zum Nachtisch gab es beim Kinderkochkurs des CSU-Ortsverbands Illschwang in der Schulküche.

Unter Anleitung von Katharina Nägerl und Christian Fleischmann vom Landhotel Weißes Ross waren die 13 Nachwuchsköche mit großer Begeisterung bei der Arbeit. Zur Unterstützung waren auch noch Edeltraud Koller und Edeltraud Pickel mit dabei. Die zubereiteten Speisen schmeckten den Mädchen und Jungen vorzüglich.Der Kinderkochkurs im Ferienprogramm hat inzwischen schon Tradition. Der CSU-Ortsvorsitzende, Bürgermeister Dieter Dehling, freute sich über den großen Zuspruch. Heuer war das Interesse so groß, dass der Kurs am Montag 11. September, in eine zweite Runde geht. Alle Plätze sind bereits vergeben. Die Rolle des Chefkochs übernimmt dann Andreas Laurer vom Gasthaus Goldener Stern in Sunzendorf.