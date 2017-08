Vermischtes Illschwang

04.08.2017

Wenn ein Posaunenchor auf eine runde Zahl an Jahren zurückschaut, ist es üblich, verdiente Bläser zu ehren. Der Illschwanger Chor, der heuer 60 wird, geht noch einen Schritt weiter und verjüngt auch gleich seine Spitze.

Händchen für Jung und Alt

Zu großen Leistungen fähig

Jubilare und neue Führungskräfte Gemeinsam mit Dekanatschorleiter Kurt Lehnerer nahmen Pfarrer Thomas Schertel und die Vertrauensobfrau Caroline Schötz Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vor. Sie freuten sich über die Teilnahme der Gründungsmitglieder Rudolf Bär, Richard Heldrich, Leonhard Rösel, Helmut Hiltl, Eberhard Kunert, Wilhelm Kunert und Hans Winter . Ein ehrendes Gedenken galt aber auch den bereits verstorbenen Gründungsmitgliedern.



Die Geehrten für langjähriges aktives Wirken bekamen die Verdienstnadel des Verbands der Posaunenchöre in Bayern und eine Urkunde überreicht: für 50 Jahre Georg Schmidt , für 30 Jahre Pfarrer Thomas Schertel , für 25 Jahre Michael Wilimsky , sowie für 20 Jahre Jasmin Hiltl, Caroline Schötz, Thomas Schmidt und Reiner Strobel .



Neue Vertrauensobfrau ist Lisa Herbst , ihre Stellvertreterin Caroline Schötz . Verena Hartmann ist Stellvertreterin von Chorleiter Martin Schmidt . Das Amt des Notenwarts übt zukünftig Thomas Schmidt aus. (no)

Seit 50 Jahren gehört Georg Schmidt mittlerweile als aktives Mitglied zum Posaunenchor Illschwang. Die vergangenen 25 Jahre übte er das Amt des Chorleiters aus. Beim Jubiläumsfestgottesdienst übergab er den Dirigentenstab an seinen Neffen Martin.Die Vertrauensobfrau des Chors, Caroline Schötz, und Dekanatschorleiter Kurt Lehnerer würdigten die großen Verdienste des scheidenden Leiters. Er habe viel bewirkt, neue Ideen eingebracht und sich in besonderer Weise für die Förderung des Nachwuchses engagiert. Auch die älteren Chormitglieder habe er zu musikalischen Höchstleistungen gebracht.Der scheidende Dirigent dankte allen Bläsern, die in den vergangenen 25 Jahren im Chor mitgespielt haben. Bei der Nachwuchsförderung habe er vor allem durch Hans Schmidt und Wilhelm Dehling große Unterstützung erfahren. Er dankte dem Kirchenchor mit seiner Leiterin Angela Müller für das gute Miteinander bei der musikalischen Ausgestaltung besonderer Gottesdienste.An seinen Neffen Martin Schmidt übergab er den Dirigentenstab. Er sah die Fortführung seiner Arbeit bei ihm in den besten Händen. Obwohl noch jung an Jahren, sei er ein hervorragender Trompeter. Sein fachliches Wissen habe er durch den Besuch der Musikfachschule in Sulzbach-Rosenberg vertieft. Der neue Chorleiter gab beim Festgottesdienst Kostproben seines Könnens.In seiner Predigt erinnerte Pfarrer Thomas Schertel an die Gründung des Posaunenchors vor 60 Jahren. Er sei aus dem Leben der Kirchengemeinde nicht mehr wegzudenken. Der Geistliche sprach von einem musikalischen Ensemble, das zu großartigen Leistungen fähig sei, und einer Gemeinschaft, in der jeder akzeptiert wird, so wie er ist und sich entsprechend einbringen kann. Dankesworte für die evangelische Kirchengemeinde sprach die Obfrau Renate Flierl.In seinem Grußwort wies Kurt Lehnerer darauf hin, dass der Jubiläumschor einer von 16 Posaunenchören im Bereich des Dekanats Sulzbach-Rosenberg ist. Es gelte, dankbar für diese großartige Chorgemeinschaft zu sein. Auch im Namen seines Bürgermeisterkollegen Stefan Braun aus Kastl, gratulierte das Illschwanger Gemeindeoberhaupt Dieter Dehling zum 60. Geburtstag. Der Posaunenchor bereichere bei verschiedensten Anlässen das öffentliche Leben.Pfarrer Markus Priwratzky würdigte namens der katholischen Pfarrei das überkonfessionelle Wirken, das er bei seiner Amtseinführung, bei der 25-Jahr-Feier des Pfarrzentrums Patrona Bavariae und bei den Adventssingen kennen- und schätzengelernt habe. Mit Geldspenden unterstützen die Sparkasse Amberg Sulzbach und die Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg, beide vertreten durch ihre Vorstände Werner Dürgner und Erich Übler, den Posaunenchor bei der Anschaffung eines neuen Flügelhorns.