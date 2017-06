Vermischtes Illschwang

05.06.2017

Nicht gut meinte es Petrus mit den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Feuerwehr Sunzendorf. Der Kirchenzug mit 65 Vereinen musste ausfallen, weil es in Strömen regnete. Trotzdem ließen sich die Organisatoren und die zahlreichen Besucher die Freude am Jubiläum nicht verdrießen und feierten an Pfingsten ausgiebig diesen besonderen Anlass.

Großartige Leistung

Ich bin stolz auf die Feuerwehr Sunzendorf. Bürgermeisterin Brigitte Bachmann

Samstag In gekonnter Manier hatte die Schirmherrin, unterstützt vom Bräu Armin Ertel, am Samstagabend das erste Fass angezapft. Gemeinsam stieß sie mit einigen besonderen Gästen auf ein gutes Gelingen des Festes an. Der Pfingstsamstag-Abend gehörte schwerpunktmäßig der jüngeren Generation. Die Band "Sakrisch" heizte die Stimmung in der Festhalle entsprechend an. Weitere besondere Programmhöhepunkte waren die Feuerwehrdemonstrationen am Samstagnachmittag und die Präsentation von landwirtschaftlichen Fahrzeugen "früher und heute" am Sonntagnachmittag. Über beides wird noch gesondert berichtet. (no)

Sunzendorf. Dunkle Wolken zogen herauf, als der Kirchenzug auf der Straße in Richtung Dollmannsberg Aufstellung genommen hatte. Als sich der Zug in Bewegung setzten sollte, begann es wie aus Kübeln zu schütten. Die Festleitung reagierte sofort auf diese Wetterlage. Auf dem kürzesten Weg marschierten die 65 Vereine, musikalisch begleitet von der Feuerwehrkapelle Happurg und der Werkvolkkapelle Schlicht, in Richtung Festhalle. Obwohl viele mit Schirmen ausgerüstet waren, wurden sie tropfnass.Den Festgottesdienst gestaltete musikalisch der Posaunenchor Illschwang unter der Leitung von Georg Schmidt. Einige junge Damen der Jubelwehr trugen die Fürbitten vor. In seiner Predigt betonte Pfarrer Thomas Schertel, die Wehr Sunzendorf sei, auf die 125 Jahre ihres Bestehens zurückblickend, stets am Puls der Zeit geblieben. Dafür sprechen das Fahrzeug, das immer wieder von den Mitgliedern modernisiert wurde, die Gemeinschaftsleistung beim Bau des schmucken Feuerwehrhauses und die aktive Nachwuchsarbeit. Schertel betonte, die Bürger der Altgemeinde Sunzendorf könnten froh sein, dass es in ihrem Bereich eine so aktive Wehr gibt. Auch wenn sich die Aufgaben für die Aktiven gewandelt haben, sei der Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten geblieben. Der Pfarrer nahm Bezug zum Evangeliumstext bei Matthäus, wobei es um die Botschaft ging, dass alle Christen von Jesus den Auftrag erhalten haben, den Nächsten wie sich selbst zu lieben. Dies komme auch beim Spruch "Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr" nachhaltig zum Ausdruck. Schertel nahm auch Bezug zum Gedanken der Nächstenliebe. Jesus meine damit ein festes Zupacken, das auch zur harten Arbeit werden kann. Aus dem Glauben heraus, so Schertel, können die Aktiven Kraft schöpfen."Ich bin stolz auf die Feuerwehr Sunzendorf", betonte die Schirmherrin Bürgermeisterin Brigitte Bachmann. Das schöne Feuerwehrhaus sei nur durch eine großartige Gemeinschaftsleistung möglich gewesen. Noch in bester Erinnerung sei ihr das Patenbitten mit einfallsreichem Rahmenprogramm.Landrat Richard Reisinger beglückwünschte die Sunzendorfer Wehr namens des Landkreises zum Jubiläum. Für alle 114 Wehren des Kreises und weitere Führungskräfte überbrachte Kreisbrandrat Fredi Weiß die Glückwünsche. Er dankte dafür, dass die Aktiven bereit sind, viel Zeit zur Sicherheit der Mitbürger zu opfern. Jörg Herrmann, der Vorstand der Wehr Haunritz-Högen, gratulierte für den Patenverein. Er äußerte die Hoffnung, dass die gute Freundschaft durch dieses Fest noch weiter gefestigt werde.