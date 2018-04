Vermischtes Illschwang

Die jetzige stellvertretende Schulleiterin der Grundschule Illschwang, Gabi Pirner, tritt zu Beginn des neuen Schuljahres die Nachfolge von Rektorin Renate Sekura an, die in Ruhestand geht. Diese Information gab Sekura bei der Jahreshauptversammlung des Förderkreises der Schule bekannt.

Sie wies auch darauf hin, dass am Samstag, 30. Juni, bei einem Schulfest das 50-jährige Bestehen des jetzigen Schulgebäudes gefeiert wird. Die Veranstaltung dauert von 10 bis 12 Uhr.Die Förderkreisvorsitzende Sandra Henselmann berichtete über die vielfältigen Formen der finanziellen Unterstützung für die unterschiedlichsten Aktivitäten in der Grundschule. Kassier Luba Feil untermauerte die Ausführungen durch genaues Zahlenmaterial. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung stand die Organisation "Helfer vor Ort Birgland/Illschwang". Sie waren mit Thomas Renner, Maximilian Herbst und Steffi Schütz vertreten. Es gab eine Reihe von Informationen. Am interessantesten wurde es für die Teilnehmer an der Versammlung, als sie selbst einen Blick auf die umfangreiche Erste-Hilfe- Ausrüstung werfen konnten. Des Weiteren probierten sie aus, wie man Kopfverbände richtig anlegt und wie Reanimierungsmaßnahmen für Ersthelfer nach einem Herzinfakt aussehen könnten.Der Vorsitzende Thomas Renner wies darauf hin, dass alle, die bei dieser Organisation Rettungsdienst leisten, ausgebildete Sanitäter mit jeweils einem speziellen Fachgebiet sind. Renner: "Bei jeder Alarmierung über die 112 rücken auch die Helfer vor Ort aus. Es wird von der Gruppierung eine Fläche von rund 100 Quadratkilometer abgedeckt. Jeder fährt beim Einsatz mit dem eigenen Auto. Er hat umfangreiche Ausrüstung mit dabei."Im vergangenen Jahr gab es 110 Einsätze. Der Vorteil der Helfer vor Ort bestehe darin, dass sie oft als Erste am Ort des Notfalls sind. Die Förderkreisvorsitzende Sandra Henselmann dankte für den interessanten Abend und stellte eine Spende für die Organisation in Aussicht.