Vermischtes Illschwang

12.06.2017

Seit ihrem siebten Lebensjahr geht Cornelia Dürgner auf die Wallfahrt von Illschwang nach Gößweinstein. Bei ihrer 15. Teilnahme in Folge übernahm die junge Frau ein verantwortungsvolles Amt, das ihr nicht neu ist.

Den 60 Kilometer langen Weg ging sie am Samstag nicht nur als jüngste Teilnehmerin, sondern auch als Wallfahrtsführerin. Im vergangenen Jahr trat sie in die Fußstapfen ihres Vaters und meisterte die Aufgabe wieder mit Bravour.Nachts um 2 Uhr versammelten sich die Fußwallfahrer in der Kapelle des Pfarrzentrums Patrona Bavariae, wo ihnen Pfarrer Markus Priwratzky den Pilgersegen spendete. Waren es in Illschwang noch 27 Gläubige, so kamen an den Stationen des Weges immer mehr Personen hinzu. Cornelia Dürgner registrierte insgesamt 63 Fußwallfahrer. Der Älteste von ihnen war Georg Eichenseer aus Sulzbach-Rosenberg. Auf der langen Strecke gab es mehrere Rastmöglichkeiten: zum Frühstück in Kirchenreinbach, zur Brotzeitpause in Finstermühle, zum Mittagessen in der Waldschänke Hufeisen und zum Kaffeetrinken in Kirchenbirkig. Mitglieder der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Illschwang servierten zu Mittag eine stärkende Schaschlikpfanne.Ältere Angehörige der Pfarrei nahmen das Angebot an, zur Mittagszeit mit einem Bus den Wallfahrtsort in der Fränkischen Schweiz anzusteuern. Einige von ihnen absolvierten das letzte Teilstück von Kirchenbirkig bis nach Gößweinstein zu Fuß. Erstmals kam eine neue Lautsprecheranlage zum Einsatz; ein Vorteil für die Vorbeter wie auch für die Teilnehmer.Die Blaskapelle Steinfeld begleitete die Illschwanger Pilgergruppe mit Musik in die Basilika. Den Gottesdienst zum Dreifaltigkeitsfest zelebrierte der frühere Bischof von Eichstätt, Walter Mixa. Bei ihrer Rückkehr empfingen die Fahnenabordnungen der Gemeinde die Wallfahrer am Dreifaltigkeitsmarterl auf der Gaisloh. Pfarrer Markus Priwratzky und Cornelia Dürgner ehrten in der Pfarrkirche einige langjährige Teilnehmer. Seit zehn Jahren pilgert Franz Sellner, seit 20 Jahren Franz Margraf, seit 25 Jahren Karl Weber und seit 30 Jahren Herbert Dürgner. Mit dem feierlichen Tedeum endete die 33. Wallfahrt der Pfarrei Illschwang nach der Wiederbelebung dieser Tradition. Die Wallfahrtsführerin sprach von "einem großartigen Gemeinschaftsgeist, der den Tag für alle Pilger zu einem besonderen Erlebnis werden ließ".