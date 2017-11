Gemeinderatskönigschießen in Illschwang

21.11.2017

Aichazandt. Richard Koller ist Gemeinderatsschützenkönig 2017 in Illschwang. Er verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr. An dem Schießen hatten sich zwölf Gemeinderäte und Bürgermeister Dieter Dehling beteiligt.

Schützenmeister Bruno Müller nahm bei der Novembersitzung des Gemeinderats im Landgasthaus Schmidt in Aichazandt die Preisverleihung und Überreichung der Königsscheibe vor. Er zeigte sich erfreut über die gute Beteiligung. Die Schießergebnisse, so Müller, lagen eng beieinander. 2. Bürgermeister Benjamin Hiltl war mit 92 Ringen in der Kategorie "Meister" und mit einem 12,5-Teiler bei der Kategorie "Glück" erfolgreich. Die Königswürde blieb ihm jedoch versagt. Richard Koller war dort mit einem 212,0-Teiler nicht zu schlagen. Auf Rang zwei kam Werner Englhard mit einem 268,9-Teiler und auf Platz drei Ernst Herbst mit einem 292,9-Teiler.