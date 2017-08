Vermischtes Illschwang

03.08.2017

Bei Bauarbeiten für einen neuen Rinderlaufstall stieß Eigentümer Jürgen Bär in Reichertsfeld (Illschwang) auf ein kleine Sensation. Beim Ausbaggern tauchten mehrere Verfärbungen und Holzkohlestücke auf: Damit öffnete sich ein Fenster ins Mittelalter.

Holzkohle freigebaggert

Bauherr zahlt Proben

Der Hof des Werner von Richeresvelt Reichertsfeld wird 1159 erstmals als Ort "Richeresvelt" in einer Urkunde des Klosters Kastl erwähnt. Dort ist die Rede von Werner von Richeresvelt, der als Ministerialer für den Grafen von Sulzbach eine Art Herrenhof in Reichertsfeld bewirtschaftete: das heutige Anwesen der Familie Bär.



Nach dem Ende des Grafengeschlechts erfolgte eine Aufteilung. So entstanden drei weitere Hofstellen. Der Ortsname geht entweder zurück auf den germanischen Personennamen "Richeri" oder auf den bereits im 8. Jahrhundert bekannten Namen "Richart" (ebenfalls aus dem Germanischen).



Eine Uraufnahme von Reichertsfeld aus der Mitte des 19. Jahrhunderts zeigt vier Hofstellen, die bereits in mittelalterliche Zeit bestanden haben. (no)

Älter als gedacht Beide Proben von der Fundstelle in Reichertsfeld brachten das gleiche Ergebnis, wie Archäologe Dr. Mathias Hensch erläutert: Das Material stammt etwa aus einer Zeit von 248 bis 390 nach Christus. Der Befund könnte auf eine germanische Siedlung im Bereich des wohl in frühmittelalterlicher Zeit gegründeten Reichertsfeld hinweisen. Dies ist laut Hensch deshalb bemerkenswert, weil gerade im Dreieck Lauterhofen-Sulzbach-Amberg, wo der Ort liegt, auffallend viele Ortsnamen mit dem Grundwort "wang" (wanga = Wiese) liegen. Dies ist für den nordbayerischen Raum eigentlich unüblich. Der "wang"-Namenstyp war besonders im alemannischen Siedlungsraum zu finden. Er könnte auf juthungischen Siedlungseinfluss in der westlichen Oberpfalz zurückzuführen sein. Die Juthungen waren damals ein Teilstamm der Alemannen. (no)

Reichertsfeld. Die Funde entpuppten sich als Pfostengruben eines kleinen Grubenhauses (3,60 mal 3,60 Meter) heraus - ein Bautyp, der für wirtschaftliche Nutzgebäude der Eisenzeit und des frühen Mittelalters bekannt ist. Das ist ein Ergebnis der Ausgrabungen, bei denen die Fundstelle nun genauer unter die Lupe genommen wird. Darüber und über weitere Erkenntnisse informierten bei einem Ortstermin Jürgen Bär und der Archäologe Dr. Mathias Hensch im Beisein von Illschwangs Bürgermeister Dieter Dehling.Anfang Juni hatte Jürgen Bär mit dem Bau seines Stalls begonnen. Beim Erdaushub entdeckte der Bauherr etwa 60 Zentimeter unter der Oberfläche graue Flächen mit einem Durchmesser von rund 60 Zentimetern Holzkohlenstücken in der Mitte. Sofort wurde Bär hellhörig: Seit Generationen gibt es in der Familie Vermutungen, dass es in diesem Bereich früher einmal Gebäude gegeben haben muss. Der Laufstallneubau entsteht auf einem südlich der Hofstelle der Familie Bär gelegenen Flurstück.Unmittelbar nach seiner Entdeckung nahm der Eigentümer Kontakt mit dem Archäologen Mathias Hensch auf, der in jüngster Zeit schon mit erstaunlichen Funden bei Ausgrabungen in Kümmersbruck ( www.onetz.de/1696346) und Amberg ( www.onetz.de/1763660) für Schlagzeilen gesorgt hat. Was ihm Bär erzählte, klang für den Fachmann hochinteressant. Bei einem Ortstermin nahm er die Stelle in Augenschein. Er schlug Jürgen Bär vor, fachspezifisch vorzugehen. Dafür mussten zwei Proben genommen werden. Diese wurden ins weltgrößte Radiokarbonlabor nach Miami im US-Bundesstaat Florida geschickt. Nach zweieinhalb Wochen lagen die Ergebnisse vor.Besonders Lob fand Dr. Hensch für die Initiative, den Idealismus und auch das finanzielle Engagement von Jürgen Bär. Schließlich musste dieser die Kosten von 500 Euro pro Probe übernehmen. Nur so konnten aus dem Holzkohlenmaterial die aufschlussreichen Erkenntnisse gewonnen werden.Die Fundstelle wurde in die Flurkarten eingemessen und fotografisch dokumentiert. Wie in solchen Fällen üblich wurde die Denkmalschutzbehörde informiert. Die Neubaumaßnahme des Rinderlaufstalls ist derweil in vollem Gange. Wie Bär sagte, wird an der Stelle, an der die Funde entdeckt wurden, der Melkroboter stehen. Später möchte er an dem Gebäude auch eine Tafel mit dem Hinweis auf den Fund anbringen.Bürgermeister Dieter Dehling ist hocherfreut, dass die Familie Bär sich in dieser Angelegenheit so interessiert und kooperativ gezeigt hat. Die Erkenntnisse aus Henschs Untersuchungen bedeuteten, dass die Geschichte Illschwangs jetzt noch weiter zurückdatiert werden müsse - und zwar noch weiter, als zunächst vermutet. Hensch lobte seinerseits die Gemeinde für ihre Kooperationsbereitschaft.