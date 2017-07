Illschwang als einzige Schule aus dem Landkreis bei "Lauf dich fit" in Schwandorf

Vermischtes Illschwang

03.07.2017

03.07.2017

Große Freude herrschte bei 30 Kindern aus der Grundschule Illschwang: Sie durften als einzige aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach an der Abschlussveranstaltung "Lauf dich fit" auf Oberpfalzebene in Schwandorf teilnehmen. Qualifiziert hatten sie sich durch ihr sehr gutes Gesamtergebnis beim Vorentscheid an der Schule. Die Klassen 1 bis 4 gingen geschlossen an den Start. Viele Mädchen und Buben schafften es, 15 bzw. 30 Minuten am Stück zu laufen. Die Hauptinitiatorin in Illschwang war Lehrerin Christine Schaffenroth. Nach Schwandorf fuhren auch Lehrer Norbert Weis sowie einige Eltern als zusätzlichen Betreuer mit. Alle 30 Kinder streiften für diesen Anlass das T-Shirt mit dem Schullogo über. Ursprünglich war die Abschlussveranstaltung im Sepp-Simon-Stadion geplant. Wegen des schlechten Wetters wurde in die nahe gelegene Oberpfalzhalle ausgewichen. Insgesamt waren rund 700 Schüler aus 20 Schulen mit dabei. Es gab verschiedene sportliche Aktivitäten zu meistern, wobei die Kinder mit großer Begeisterung dabei waren. Der Spaß kam nicht zu kurz. Bild: no