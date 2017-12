Vermischtes Illschwang

22.12.2017

Für langjährige Treue und besondere Verdienste zeichnete die Reservistenkameradschaft (RK) Illschwang einige Mitglieder aus. Zu den Gratulanten gehörten Vorsitzender Fritz Falk, Bürgermeister Dieter Dehling, der Vorsitzende der RK-Kreisgruppe Oberpfalz-Mitte, Bertram Gebhard und der zuständige Kreisorganisationsleiter Markus Glatzel.

Jürgen Vogel, Martin Bauer und Erwin Pirner gehören der Reservistenkameradschaft seit 25 Jahren an. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Josef Margraf und Herbert Falk geehrt. Für besondere Verdienste gab es die Ehrennadel der Kreisgruppe Oberpfalz-Mitte in Bronze für Erich Langer und Erwin Pirner, in Silber für Alois Bauer und in Gold für Herbert Dürgner.Fritz Falk dankte allen Gönnern, die den Verein bei der Erweiterung der RK-Hütte unterstützt haben. Er warf einen Blick zurück auf die Aktivitäten in diesem Jahr. Bürgermeister Dieter Dehling erinnerte an die 3721 Soldaten, die gegenwärtig im Ausland eingesetzt sind und Weihnachten nicht mit ihren Familien verbringen können. Der Kreisvorsitzende Bertram Gebhard betonte, gerne eine der größten Reservistenkameradschaften in seinem Zuständigkeitsbereich zu besuchen. Gegenwärtig stellt die RK Illschwang 125 von 1700 Mitgliedern der Kreisgruppe Mitte.