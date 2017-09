Vermischtes Illschwang

25.09.2017

13

0 25.09.201713

Die zweitägige Bergtour der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Illschwang führte in die Tannheimer Berge in Tirol. Reiseleiter Herbert Dürgner verzeichnete 31 Teilnehmer, darunter auch wieder Wanderfreunde aus Wolfsfeld. Bei starkem Schneefall stiegen sie zum 1862 Meter hohen Neunerköpfle auf. Die restliche Strecke bis zur Landsberger Hütte führte auf dem Höhenweg über die Gappenfeldalm und die Gappenfeldscharte. Der Tag klang mit einem zünftigen Hüttenabend aus. Der anhaltende Schneefall zwang dann am nächsten Morgen dazu, auf die geplante Besteigung der Lachenspitze in 2126 Meter Höhe zu verzichten. Stattdessen erfolgte der Abstieg über die Obere Traualpe - dort gab es einen zünftigen Frühschoppen - hinunter zum Vilsalpsee. Bild: no