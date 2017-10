Vermischtes Illschwang

01.10.2017

01.10.2017

Für den Zeitraum 2017/18 bietet die Volkshochschule Amberg-Sulzbach in der Gemeinde Illschwang zwei Vorträge und einen Workshop an. Sie finden im Unterrichtsraum der Feuerwehr statt. Anmeldungen sind ab sofort bei Kerstin Prügel in der Verwaltungsgemeinschaft Illschwang möglich (09666/91310).

Am Donnerstag, 26. Oktober, befasst sich der Wirtschaftsingenieur Hermann Scharl von 19.30 bis 21 Uhr mit dem Thema "Früher in Rente? Rente mit 63." Anmeldeschluss ist Montag, 9. Oktober. Die Gebühr beträgt zehn Euro. Unter anderem geht es dabei um Fragen: "Wie sieht der bestmögliche Weg in die Rente aus?", "Unter welchen Voraussetzungen kann man in Rente gehen?", "Welche Abschläge sind zu berücksichtigen?"Erwin Hauser leitet am Donnerstag, 9. November, von 18 bis 21 Uhr einen Workshop, in dem es um das Thema geht "Allergie? Nein, danke - Wenn natürliche Stoffe zu Feinden werden - Nur in deinem Kopf." Die Gebühr beträgt 18 Euro."Fit in die Schule mal anders": Damit befasst sich die Lernberaterin und Evolutionspädagogin Christina Paul in ihrem Vortrag am Dienstag, 24. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr. Die Gebühr beträgt fünf Euro. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 19. Oktober. Die Referentin stellt Übungen gegen Lernblockaden bei Vorschulkindern und Grundschülern vor.