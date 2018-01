Vermischtes Illschwang

15.01.2018

11

0 15.01.201811

Dietersberg. Einen Rückblick auf zahlreiche Aktivitäten des Kapellenbauvereins Stifterslohe gab der Vorsitzende Ludwig Hofmann bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Michl in Dietersberg. Sein Dank galt allen, die ihn 2017 im Verein oder bei anfallenden Arbeiten in der Kapelle tatkräftig unterstützt hatten.

Gegenwärtig gibt es 117 Mitglieder. Drei Todesfällen standen zehn Neuaufnahmen gegenüber. In der Kapelle trafen sich die Gläubigen im vergangenen Jahr zu rund 40 Gottesdiensten. Neben 25 Messen gab es Kreuzweg- und Maiandachten sowie die Oktober-Rosenkränze. Einige Male stellten sich musikalische Gäste ein wie der Männergesangverein Ammerthal, der Heimat- und Trachtenverein Stamm, die Gitarrengruppe aus Poppenricht, die Veeh-Harfengruppe aus Illschwang und die Gruppe Mixtour aus Kastl.Besonders hob Hofmann den Osterbogen, das Johannisfeuer, den Festgottesdienst zum Patrozinium, die Verteilung von Kräuterbüscheln zu Maria Himmelfahrt, die Nachprimiz mit Florian Frohnhöfer, das Erntedankfest das Adventssingen und die Weihnachtsfeier mit Krippenspiel hervor. Zwei Kinder wurden 2017 in Stifterslohe getauft.Unterwegs war der Kapellenbauverein auf einer Frühjahrs- und einer Herbstwanderung. Dabei besuchte er das Grab von Bischöflich-Geistlichem Rat Lorenz Hägler.Kassiererin Rosi Güthe bilanzierte einen positiven Bestand bei den Finanzen. Die Prüfer Anna Maria Raab und Martin Paulus bestätigten eine korrekte Abwicklung der Geschäfte."Viele engagieren sich hier im kirchlichen und gesellschaftlichen Bereich", fand Bürgermeister Michael Göth lobende Worte für den Sulzbach-Rosenberger Stadtteil Stifterslohe und den Kapellenbauverein. Er forderte die Mitglieder auf, auch 2018 in ihrem Engagement nicht nachzulassen. An Hofmann überreichte Göth eine Spende.Der für Stifterslohe zuständige Pfarrer Markus Priwratzky aus Illschwang betonte, unsere Gesellschaft brauche Menschen, die sich für eine Sache begeistern. Gerade die Kirche sollte durch ihre Angebote anziehend wirken. In Stifterslohe sei ein Herz für Volksfrömmigkeit vorhanden.Für die Kapelle plant der Verein die Anschaffung einer Statue vom auferstandenen Christus. Pfarrer Priwratzky sagte seine Unterstützung zu. Beim Blick in die Zukunft freute sich der Vorsitzende Ludwig Hofmann auf das 30-jährige Jubiläum der Einweihung des Gotteshauses 2019.