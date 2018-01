Vermischtes Illschwang

30.01.2018

50 Aktive und zwölf Anwärter leisten aktuell in Illschwang Dienst bei der Feuerwehr. Die Zahl ihrer Einsätze ist 2017 etwas gestiegen. Dabei fällt ein Schwerpunkt auf.

Fünf junge Neuzugänge

Sparsame Feuerwehr

Eine beeindruckende Bilanz legten die Führungskräfte der Feuerwehr Illschwang bei der Jahreshauptversammlung vor. Kreisbrandrat Fredi Weiß und Bürgermeister Dieter Dehling waren voll des Lobes über das großartige ehrenamtliche Engagement.Kommandant Thorsten Jobst berichtete von 50 Aktiven und zwölf Feuerwehranwärtern. Im vergangenen Jahr kamen fünf Jugendliche neu hinzu. Drei Nachwuchskräfte wechselten in die aktive Mannschaft. Bei der Feuerwehr Illschwang gibt es einen Zug- und einen Verbandsführer sowie acht Gruppenführer.Die Einsatzzahlen stieg im Vergleich zu 2016 von 37 auf 40 an. Stärker fällt der Zuwachs bei den geleisteten Einsatzstunden von 516 auf 731 aus. Feuerwehrleute rückten zu sechs Brandeinsätzen, 25 technische Hilfeleistungen und neun freiwilligen Tätigkeiten aus. Jobst bewertete es als positiv, dass kein Todesopfer zu beklagen war. Ein Schwerpunkt der Einsätze betraf erneut einen Teilabschnitt der Autobahn A 6. Sorgen macht sich der Kommandant, wenn Alarmierungen am Vormittag oder frühen Nachmittag eingehen. Dann sei es nicht immer leicht, genügend Feuerwehrleute zusammen zu bekommen. "Dagegen können wir abends und in der Nacht aus dem Vollen schöpfen", fügte Jobst hinzu.Für seine Leute setzte er 16 allgemeine Übungen, zwei theoretische Unterrichte und eine Tagesschulung, gemeinsam mit der Feuerwehr Sulzbach, auf den Dienstplan. Insgesamt absolvierten die Aktiven 522 Ausbildungsstunden. Nicht mitgezählt sind 127 Stunden bei Fortbildungen, 150 bei Leistungsabzeichen und 48 beim Funklehrgang. Richard Koller und Konrad Hochholzer führten Regie bei der Vorbereitung auf Leistungsabzeichen-Prüfungen für den Brandfall sowie für technische Hilfeleistung. Für die Fahrzeuge hat Gerätewart Dieter Purrer 2017 insgesamt 7690 Kilometer addiert. 31 Wehrmänner beteiligten sich an der Gerätehauspflege und Instandhaltungsarbeiten. Sie hätten dabei der Gemeinde Kosten gespart, stellte Purrer fest.Erstmals legte Peter Schötz den Bericht für die Atemschutzträger vor. Zur Zeit sind es bei der Feuerwehr Illschwang 15 Aktive. Ziel sei es, die Zahl 2018 auf 20 zu steigern. Ein Einsatz war bei einem Gartenhausbrand in Pesensricht erforderlich. Für 2018 sind eine Objektbegehung des Landhotels Weißes Ross und eine Gefahrgutübung geplant. Jugendwart Maximilian Ernst bezeichnete das Einsammeln der Christbäume als großen Erfolg. Im vergangenen Jahr wurden für den Nachwuchs neue Jacken angeschafft. Herbst zeigte sich zuversichtlich, die Zahl der Feuerwehranwärter weiter zu steigern.Vorsitzender Georg Graf bezifferte den Mitgliederstand des Feuerwehrvereins auf 164. Im vergangenen Jahr verzeichnete er sieben Zugänge. Gemeinsam mit Schriftführer Roland Huber erinnerte er an die wichtigsten Veranstaltungen. Sie reichten von der Christbaumversteigerung über das Hallenfest mit Ferienprogramm bis hin zum Kameradschaftsabend mit Ehrungen. Kassier Ronnie Kinast bekam von den Prüfern Hubert Deppe und Werner Englhard eine einwandfreie Buchführung bescheinigt.Bürgermeister Dieter Dehling zeigte sich beeindruckt vom Leistungsvermögen der Stützpunktfeuerwehr. Erfreulich sei, dass wieder Nachwuchskräfte den Weg zu den Floriansjüngern gefunden haben. Im Namen der Gemeinde dankte er dafür, dass die Feuerwehr Kosten für Wartung und Schlauchpflege einspare. Kreisbrandrat Fredi Weiß lobte den guten Ausbildungsstand der aktiven Mannschaft. In Illschwang gebe es auch einen guten Zusammenhalt.