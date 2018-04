Vermischtes Illschwang

29.04.2018

14

0 29.04.201814

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Katholischen Frauenbunds Illschwang. Seit 40 Jahren sind Maria Gehring und Monika Ruder dabei. Auf drei Jahrzehnte kann Maria Weis zurückblicken. 20 Jahre sind schon Simone Dietrich, Anneliese Franz und Lina Kachel dabei.

Rose für alle

Spende an Ministranten

Alle Jubilare bekamen von Vorsitzender Monika Gleißner ein Präsent und eine Rose überreicht. Gegenwärtig zählt die Gruppierung 92 Mitglieder. Ein Totengedenken galt drei Verstorbenen. Die Schriftführerin Gerda Ibler erinnerte an die Aktivitäten.Im März konnte mit einem Festgottesdienst und anschließendem Ehrenabend das 40-jährige Bestehen gefeiert werden. Anfang Mai stand die traditionelle Fußwallfahrt zum Habsberg auf dem Programm. Die Maiandacht in Verbindung mit der Namenstagsfeier fand in Utzenhofen statt. Mitglieder des Vorstands übernahmen die Textbeiträge bei einer weiteren besonderen Maiandacht beim Feldkreuz in Ödputzberg. Sehr interessant war die Fahrt zum Krematorium in Hohenburg mit Besichtigung des Friedwalds und des Fledermaushauses. Fester Bestandteil des Jahresprogramms sind die vierteljährlichen Namenstagsfeiern. 2017 beteiligten sich die Mitglieder an den Frauenwallfahrten zum Annaberg, Frohnberg und erstmals Mausberg.Im Rahmen des Ferienprogramms bot der Frauenbund einen Nachmittag auf einem Bauernhof in Ödputzberg an. Schon gute Tradition ist das Kräuterbüschelbinden zum Fest Maria Himmelfahrt. Bei der Dorfweihnacht gab es Kaffee und Kuchen im Pfarrzentrum. Außerdem war man mit einem Verkaufsstand am Dorfplatz vertreten. Den Reigen der Aktivitäten beschloss die Weihnachtsfeier mit vorausgegangenem Rorateamt.Kassier Simone Dietrich erläuterte die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben. Sie berichtete von einem Betrag von 200 Euro, der für neue Ministrantengewänder in Götzendorf gespendet wurde. Vorsitzende Monika Gleißner wies auf eine besondere Aktivität hin, die für 2018 geplant ist. Am 31. Juli wird der Truppenübungsplatz in Hohenfels besichtigt. Dazu nehmen die beiden Vorsitzenden schon jetzt Anmeldungen entgegen.