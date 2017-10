Jubelkonfirmation in Kastl

Vermischtes Illschwang

09.10.2017

13

0 09.10.201713

Kastl. Vor 50, 52, 55 und 60 Jahren wurden drei Frauen und vier Männer in der ehemaligen Kirchengemeinde Kastl konfirmiert. Bei einem Festgottesdienst in der dortigen Marktkirche erinnerten sich die Jubilare an ihre damalige Einsegnung. Zelebrant des Gottesdienstes war der für Kastl zuständige Illschwanger Pfarrer Thomas Schertel.

In seiner Predigt stellte er den Vers 46,4 beim Propheten Jesaja in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Kerngedanke war, dass sich die Christen auf Gottes Treue stets verlassen können.Für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes sorgten der Illschwanger Kirchen- und Posaunenchor. Der Jubelkonfirmant mit der weitesten Anreise kam aus Bad Dürkheim.