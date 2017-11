Vermischtes Illschwang

14.11.2017

Das Programm war üppig. Ehrungen für 40- und 60-jährige Mitgliedschaft sowie die Verleihung von Leistungsabzeichen für die aktive Mannschaft und von Urkunden für den bestandenen Wissenstest für den Nachwuchs bildeten die Höhepunkte des Kameradschaftsabends der Illschwanger Stützpunktfeuerwehr.

Vorsitzender Georg Graf hieß viele Führungskräfte willkommen. Dann ging es an die Ehrungen. 1977 trat Helmut Donhauser aus Bachetsfeld der Wehr bei. Bis 2005 leistete er aktiven Dienst. Regelmäßig nimmt Donhauser noch an den Festzügen bei den Feuerwehrjubiläen teil. Seit 60 Jahren ist mittlerweile Georg Lutter bei der Stützpunktfeuerwehr. Bis zur Gebietsreform im Jahr 1978 engagierte er sich bei der Wehr Götzendorf, ehe er nach Illschwang wechselte. Er war als Löschmeister, so Graf in seinen Ausführungen, an der guten Ausbildung und der Harmonie in der Truppe maßgeblich beteiligt.Ebenfalls seit 1957 ist Hans Behringer Mitglied. Bis 1986 gehörte der langjährige Maschinist zur aktiven Mannschaft. Als Landmaschinenmechaniker erledigte er viele Reparaturen der Feuerwehrautos in seiner Werkstatt oder fertigte benötigte Teile an. Bis vor ein paar Jahren nahm der Jubilar an den alljährlichen Bergwanderungen teil.Stellvertretende Kommandant Stefan Dürgner nahm die Verleihung der Leistungsabzeichen für aktive Wehrmänner in den Bereichen Löschen und technische Hilfeleistung vor. (wir berichteten). Besonders erfreut zeigte sich Dürgner über den engagierten Nachwuchs. Für das Bestehen des Wissenstests überreichte er an Florian Graf, Moritz Behringer, Hendrik Huber, Dominik Purrer, Leon Völkl und Tim Völkl entsprechende Zertifikate. Urkunden gab es auch für die erfolgreiche Bewältigung des Funklehrgangs. Manuel Koller und Jochen Schötz bildeten sich an der Feuerwehrschule in Würzburg, Thorsten Jobst und Stefan Dürgner an der Feuerwehrschule in Regensburg fort. Dürgners besonderer Dank galt den beiden Ausbildern Richard Koller und Konrad Hochholzer sowie den Verantwortlichen für die Nachwuchsarbeit.Bürgermeister Dieter Dehling beglückwünschte die Jubilare und freute sich über das Engagement der Anwärter. Er wies darauf hin, dass die Stützpunktfeuerwehr bei den Einsätzen in vielfältiger Weise gefordert ist. Dehling lobte auch den guten Ausbildungsstand. Die Zusammenarbeit mit den Gemeindewehren und den Wehren aus den Nachbargemeinden sah er als sehr wichtig an.Kreisbrandinspektor Peter Deiml lobte die gute Kameradschaft. Sie sei die beste Voraussetzung um bei den Einsätzen optimal helfen zu können. Er überbrachte auch die Grüße von Kreisbrandrat Fredi Weiß.