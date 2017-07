Vermischtes Illschwang

18.07.2017

Sicherheit geht vor - auch auf der Kirchweih. Die Schwalben blieben deshalb am Samstag in Ritzenfeld am Boden. Beim Aufstellen des Baums kam technische Hilfe zum Einsatz.

Ritzenfeld. Landwirtschaftsmeister Florian Pirner aus Pürschläg und Birgit Mutzbauer aus Rummersricht, beschäftigt bei der Firma Conrad Electronic in Wernberg, sind das neue Oberkirwapaar in Ritzenfeld. Als der Wecker rasselte, hielten sie den Blumenstrauß in den Händen.Florian ist ein leidenschaftlicher Kirwamatador. Er passt damit bestens zu seiner Partnerin, der die Brauchtumspflege ebenfalls einen Riesenspaß bereitet. Auch privat sind sie ein Paar. Beide tanzten zum zweiten Mal in Ritzenfeld den Baum aus.Das Fest wurde gemeinsam von der Feuerwehr Augsberg und der Kirwagemeinschaft Ritzenfeld ausgerichtet. Los ging es am Samstag in der Früh mit dem Einschlagen des Baumes. Das 30 Meter hohe Wahrzeichen stiftete Jürgen Bär aus Reichertsfeld. Nachdem es bis in den Vormittag hinein kräftig geregnet hatte, entschlossen sich die Verantwortlichen, beim Aufstellen auf Nummer sicher zu gehen. Die bereitliegenden Schwalben kamen nicht zum Einsatz. Stattdessen trat ein Kran der Firma Englhard aus Ammerthal in Aktion. Abends sorgte die Band Stand-by für die Kirwagaudi.Am Sonntag stand das Köichlasingen auf dem Programm. Los ging es heuer zunächst in Augsberg. Bei Irene und Helmut Kopp gab es ein stärkendes Weißwurstfrühstück. Zweite Station war Ritzenfeld. Bevor es zum Höhepunkt der Kirwa ging, legten die Paare bei Marianne und Josef Niebler eine Kaffeepause ein. Angeführt von den Birgländer Musikanten, bewegte sich der Zug zum Festplatz, wo eine staatliche Zuschauermenge gespannt auf das Baumaustanzen wartete. Das weitere Feiern am Sonntag begleiteten die Birgländer Musikanten.Es ist guter Brauch bei den Ritzenfeldern, am Montagnachmittag mit einem Bus die Aichazandter Kirwa anzusteuern. Abends ging es dann bei ihrer Nachkirwa hoch her. Den Ton gaben die Holidays vor.