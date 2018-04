Vermischtes Illschwang

Frechetsfeld. Personelle Veränderungen gibt es bei der Kirwagemeinschaft Ritzenfeld. Bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Kohl in Frechetsfeld wurde Michael Fleghel zum Vorsitzenden gewählt. Er trat die Nachfolge von Matthias Flierl an. Ebenfalls neu im Amt ist Felix Ruder als sein Stellvertreter. Schließlich gibt es mit Jonas Matzel beim Schriftführer eine Neubesetzung. Um die Finanzen kümmert sich weiterhin Achim Fischer. Zu Kassenprüferinnen wurden Selina Gürtler und Julia Pirner bestimmt.

Der Bürgermeister der Gemeinde Illschwang, Dieter Dehling, dankte der bisherigen Führungsmannschaft in seinem Grußwort für die geleistete Arbeit. Lobend äußerte er sich über die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Augsberg bei der Ritzenfelder Kirwa.Heuer steigt die Kirwa von Samstag bis Montag, 14. bis 16. Juli. Mit Stand-By am Samstag, den Birgländer Musikanten am Sonntag und den Holidays am Montag stehen die Bands und Kapellen bereits fest.