Vermischtes Illschwang

02.10.2017

Erstmals gab es in der Kindertagesstätte St. Vitus in Illschwang einen ökumenischen Kleinkindergottesdienst zum Erntedankfest. Die beiden Pfarrer Markus Priwratzky und Thomas Schertel feierten ihn in der Kapelle des Pfarrzentrums Patrona Bavariae. Höhepunkt waren eine Tanzeinlage und eine Gabenprozession mit frisch geerntetem Gemüse. Anschließend waren allen zu Suppe und Wienerl in die Kindertagesstätte eingeladen. Bild: no