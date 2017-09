Vermischtes Illschwang

116 Kilogramm Hopfen zupften knapp 50 eifrige Helfer, darunter auch etliche Kinder, bei der Ernte dieses Jahres. Der Vorsitzende des Gartenbauvereins Illschwang, Lorenz Geitner (stehend), freute sich sowohl über die Beteiligung als auch über den Ertrag. Im Frühjahr habe der Hopfen unter den kalten Temperaturen gelitten, aber diesen Rückstand bis zur Ernte wieder weitgehend aufgeholt, sagte Geitner. Im Vorfeld hatte er schon alles hergerichtet, damit die Arbeit gleich losgehen konnte. Ein Großteil war mit dem Zupfen beschäftigt. Einige Männer zogen die Stangen aus den Halterungen, legten sie um und wickelten die Hopfenpflanzen der Sorten "Perle" und "Hersbrucker" ab. Es wurde Hand in Hand gearbeitet. Zur Stärkung gab es Kaffee und Kuchen sowie eine Brotzeit mit Illschwanger Hopfenbier. Der Vorsitzende wies auf das Hopfenfest am Sonntag, 1. Oktober, ab 14.30 Uhr im Saal des Landhotels Weißes Ross hin. Es wird von zwei Attraktionen begleitet: Um 13 Uhr wird eine Führung auf die Hainsburg angeboten. Die Teilnahme kostet fünf Euro; im Preis inbegriffen ist ein Gutschein für einen halben Liter Hopfenbier. Das Hopfenmuseum öffnet um 16 Uhr seine Pforten zu einer Führung. Bild: no