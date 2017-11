Vermischtes Illschwang

28.11.2017

Er ist mit 89 Jahren das älteste aktive Mitglied beim Schützenverein 1892 Illschwang. Trotz seines hohen Alters ist Hans Herbst noch sehr zielsicher. Dies stellte er beim Königsschießen eindrucksvoll unter Beweis. Mit einem 90,5-Teiler gab er den besten Schuss ab und wurde zum neuen König gekürt.

Vorbilder für Nachwuchs

Dass dies kein Zufallstreffer war, hatte er erst vor drei Wochen bewiesen, als er beim Geburtstagsschießen von Sieglinde Huber den dritten Platz belegte. Der neue König trainiert jeden Freitag intensiv bei den Vereinsabenden. Dadurch erreichte er seine Zielgenauigkeit, mit der er ins Schwarze trifft. Für Hans Herbst gab es an diesem Abend noch einmal in zweifacher Hinsicht Grund zur Freude: Bei der Vereinsmeisterschaft war er in der Luftgewehr Seniorenklasse ab 71 Jahren nicht zu schlagen, für 65-jährige Mitgliedschaft beim Verein wurde er von Schützenmeister Bruno Müller besonders geehrt.Am Königsschießen hatten sich insgesamt 43 Mitglieder beteiligt. Müller konnte Christa Franz mit einem 108,2-Teiler zum 1. Ritter küren. Dritter und damit 2. Ritter wurde Lorenz Geitner mit einem 148,2-Teiler. Der Schützenmeister dankte allen, die durch Spenden für einen reichhaltigen Gabentisch gesorgt hatten. In diesem Zusammenhang hob er Ehrenschützenmeister Georg Franz besonders hervor.Neben der Kürung des neuen Schützenkönigs gab es auch noch zahlreiche Ehrungen. Drei Mitglieder wurden im Auftrag des Oberpfälzer Schützenbundes (OSB) von Bruno Müller ausgezeichnet. Ehrenmitglied Hans Koller bekam die große Verdienstauszeichnung in Silber verliehen. Er ist einer der Dienstältesten und gehört zu den Säulen des Vereins. Er war 48 Jahre als Kassier im Vorstand tätig. Rita Geitner und Ehrenmitglied Sieglinde Huber bekamen die Verdienstauszeichnung am Bande überreicht. Geitner war von 1995 bis 2014 Schießleiterin und ist seit diesem Zeitpunkt 2. Kassier. Huber bekleidete von 1973 bis 1997 das Amt der Schriftführerin. Für langjährige Vereinstreue wurden neben Hans Herbst (65 Jahre), auch Herbert Vinzens und Josef Margraf (jeweils 40 Jahre) geehrt.Zum Königsschießen gehören traditionsgemäß besondere Sachpreise, die ausgeschossen werden. Die Gewinner waren heuer Georg Dehling (Ente und Presssack), Benjamin Hiltl (Hase), Werner Gleißner (Gockel) und Edeltraud Koller (Süßes). Bei der Kategorie Glück war Georg Dehling nicht zu schlagen.Schießleiter Lorenz Geitner nahm die Auszeichnung der Vereinsmeister vor. Dies sind Richard Koller (Luftgewehr Schützenklasse), Hans Herbst (Luftgewehr Senioren ab 71 Jahren), Herbert Nägerl (bestes Jahresblattl), sowie Geitner selbst (sowohl bei Luftgewehr Senioren Auflage ab 65 Jahren als auch Luftpistole). Großes Lob hatte Geitner für den Jungschützen Maximus Menzel, der bei fast jedem Vereinsabend an den Schießstand geht.Bürgermeister Dieter Dehling überbrachte die Grüße der Gemeinde. Besonders beeindruckt zeigte er sich vom neuen Schützenkönig Hans Herbst. Er betonte, die Jubilare seien Vorbilder für den Nachwuchs. In einem Schützenverein, so Dehling, werden durch den Umgang mit Waffen Werte wie Verantwortung und Pflichtbewusstsein besonders gefördert.Die Grüße des Patenvereins Birgland/Betzenberg überbrachte Ehrenschützenmeister Erwin Schötz. Er bedauerte es, beim 125-jährigen Jubiläum in diesem Jahr nicht selbst dabei sein zu können. Schötz wies auf die enge Verbundenheit der beiden Nachbarschützenvereine hin.