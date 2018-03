Vermischtes Illschwang

Andrea Falk ist die neue Vorsitzende des Illschwanger Pfarrgemeinderats. Sie tritt die Nachfolge von Markus Riederer Freiherr von Paar an, der auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Stellvertreterin bleibt Elisabeth Dürgner. Für Christine Ibler übernimmt Birgit Habermehl das Amt der Schriftführerin.

Aufgabenverteilung Festausschuss: Elisabeth Dürgner, Cornelia Dürgner, Andrea Falk, Monika Gleißner und Stephan Neudecker



Seniorenausschuss: Inge Bauer, Monika Gleißner, Christine Ibler und Marianne Kinast



Jugendausschuss: Pfarrer Markus Priwratzky, Cornelia Dürgner, Roland Pisarek und Tobias Schierl



Liturgieausschuss: Pfarrer Markus Priwratzky, Cornelia Dürgner, Birgit Habermehl und Diana Holzner-Pistel



Ausschuss für Ökumene: Pfarrer Markus Priwratzky und Erika Sieß



Ausschuss für Ehe und Familie: Pfarrer Markus Priwratzky und Andrea Falk



Verbindung zur Kirchenverwaltung: Markus Riederer Freiherr von Paar



Öffentlichkeitsarbeit: Stephan Neudecker. (no)

Bei der konstituierende Sitzung im Pfarrsaal wurde Tobias Schierl, zusätzlich zu den elf gewählten Pfarrgemeinderäten, in das Gremium berufen. Er wird die Pfarrei in Zukunft im Dekanatsrat vertreten.Pfarrer Markus Priwratzky gratulierte den Räten zur Neu- oder Wiederwahl. In den nächsten vier Jahren wird es sechs verschiedene Ausschüsse geben. Des Weiteren wurden Vertreter für die Kirchenverwaltung und als Zuständige für die Öffentlichkeitsarbeit bestimmt (siehe Infokasten).In der Osternacht gibt es auch heuer wieder Osterbrote für die Gottesdienstbesucher. Festgelegt wurden auch die Bittgänge in der Pfarrei. Sie führen am Montag, 7. Mai, von Ritzenfeld nach Götzendorf, am Dienstag, 8. Mai, von Illschwang nach Frankenhof und am Mittwoch, 9. Mai, zum Weiß-Kreuz.Am Feiertag Christi Himmelfahrt, 10. Mai, führt die Bittprozession durch Illschwang, mit Statios an der Schule, im Hopfengarten, beim Bauhof und am Dorfplatz. Für Samstag, 21. Juli, ist eine Fahrzeugsegnung geplant. Im Anschluss findet ein Grillabend statt.