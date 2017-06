Lauf-Challenge an der Grundschule Illschwang

01.06.2017

(no) Begeistert zeigten sich Rektorin Renate Sekura und die Hauptorganisatorin vor Ort, Lehrerin Christine Schaffenroth, dass alle Klassen der Grundschule Illschwang sich an der Lauf-Challenge beteiligten. Nach mehrwöchigen Trainingsphasen wurde es für die Erst- bis Viertklässler Ernst.

Es handelt sich dabei um das Laufprojekt "Lauf dich fit", das der Bayerische Leichtathletikverband mit finanzieller Unterstützung der Sportjugendstiftung der bayerischen Sparkassen initiiert hat. Schwerpunktmäßig ging es dabei darum, dass Kinder das Thema "Laufen" mit Freude und Begeisterung erleben.Die Kinder mussten 15 oder 30 Minuten, ohne Pause, rennen. Die zurückgelegte Distanz spielte dabei keine Rolle. Ziel des Projekts ist es auch, die Ausdauerfähigkeit und das Herz- und Kreislaufsystem zu stärken, heißt es seitens der Schule. "Diese sportartenübergreifende Fitness ist zugleich ein wesentlicher Beitrag zur präventiven Gesundheitsförderung im Nachwuchsbereich", so Sekura.Bei gutem Wetter ging "Lauf dich fit" in Illschwang über die Bühne. Aufgeteilt nach Erst- und Zweitklässlern, sowie nach Dritt- und Vierklässlern ging es außen um den Schulsportplatz herum. 65 Schüler schafften 30 Minuten und damit das große Abzeichen. 53 Kinder liefen mindestens 15 Minuten und können sich so über ein silbernes Abzeichen freuen. Der Elternbeirat spendierte für jeden Teilnehmer eine Apfelschorle.