Vermischtes Illschwang

26.01.2018

6

0 26.01.2018

50 Jahre ist er Mitglied im Männergesangverein (MGV) Illschwang, und seit April 1984 steht er als Vorsitzender an dessen Spitze: Die Verdienste von Josef Geitner würdigte bei der Jahreshauptversammlung sein Vize Hermann Weiß.

Er bezeichnete den Vorsitzenden als treibende Kraft in den vergangenen 34 Jahren beim Männergesangverein. "Ohne Josef geht es nicht", machte der Stellvertreter deutlich. Bis 1974 habe Geitner auch der damaligen Illschwanger Blaskapelle angehört. Weiß überreichte ihm eine Urkunde und ein Präsent.Bereits 60 Jahre ist Hans Behringer aktives Mitglied. Er sang zunächst als erster Bass. Inzwischen singt er als zweiter Tenor. Ihm dankte Josef Geitner. Eine weitere Ehrung galt Lorenz Geitner. Er übt seit 30 Jahren das Amt des Kassenprüfers aus.Ausführlich ging der Vorsitzende auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr ein. Zu hören gewesen sei der Chor im Altenheim St. Barbara in Sulzbach-Rosenberg, bei der Konfirmandeneinführung der evangelischen Kirchengemeinde, beim Frühjahrskonzert in der Pfarrkirche und bei der Serenade des Posaunenchors Illschwang, der sein 60-jähriges Bestehen feierte. Gesellschaftlicher Höhepunkt für den MGV war 2017 der Dorfabend im Pfarrzentrum Patrona Bavariae. Die Tagesfahrt ins Frankenland wertete Geitner als großen Erfolg. Zur guten Tradition gehöre die Maiandacht in Ödputzberg.Des Weiteren erwähnte er die Serenade des Männergesangvereins Ammerthal, das interne Grillfest sowie die Auftritte an der Dorfweihnacht und beim ökumenischen Adventssingen. Ein trauriger Anlass war im vergangenen Jahr die musikalische Mitgestaltung der Trauerfeier für den tödlich verunglückten aktiven Sänger Reinhard Wiesmeth.Gegenwärtig gehören zum Männergesangverein 57 Mitglieder, von denen 21 aktiv sind. 2017 gab es insgesamt 22 Proben, die durchschnittlich von 19 Sängern besucht wurden. Der besondere Dank des Vorsitzenden galt Chorleiterin Schanna Ibler für ihren Einsatz.2. Bürgermeister Benjamin Hiltl dachte in seinem Grußwort über eine Redensart nach: "Mein lieber Herr Gesangsverein" stehe für Freude und Bereicherung. Bezogen auf den MGV Illschwang bedeute dies, das Singen den Aktiven große Freude bereite und sie das gesellschaftliche und kulturelle Leben in der Gemeinde bereicherten. Beeindruckend fand er das enorme Programm, das im Laufe eines Jahres bewältigt werde.