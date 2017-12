Vermischtes Illschwang

11.12.2017

4

0 11.12.2017

In Handys sind Erze und Metalle verbaut: Rohstoffe, die manchmal unter menschenunwürdigen Bedingungen gewonnen werden. Das rückt jetzt eine Aktion auch in Illschwang ins Bewusstsein.

Der Abbau von Bodenschätzen geschieht in manchen Ländern mit Kinderarbeit, Kriegen und Gewaltakten. Dörfer werden geplündert; Tausende von Familien sind auf der Flucht. Missio stellt die dramatische Situation dieser Familien mit der Aktion "Schutzengel gesucht" in den Mittelpunkt. Gezielt sollen alte Handys gesammelt werden, die millionenfach in deutschen Haushalten herumliegen. Mit dem Erlös werden Traumazentren in der Republik Kongo unterstützt. Diese kümmern sich um die Opfer des Bürgerkriegs.In Illschwang gibt es an drei Stellen Sammelboxen, in die ausgediente Handys - inklusive Akku, aber ohne Sim-Karte - geworfen werden können: im Foyer der Kindertagesstätte St. Vitus, bei der Filiale der Bäckerei Wenkmann und in der Pfarrkirche am Schriftenständer. Wer einen Zettel mit seiner Adresse beilegt und seine Volljährigkeit bestätigt, kann ein fair gehandeltes Handy gewinnen.