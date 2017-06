Vermischtes Illschwang

20.06.2017

Keine Sorgen brauchen sich die Kirwamatadoren in Illschwang über fehlenden Nachwuchs machen. Dies wurde deutlich, als 24 Mädchen und Buben aus der Kindertagesstätte St. Vitus erstmals den Baum austanzten. Bei den Großen war es heuer die stolze Zahl von 19 Paaren.

(no) Bastian Kohl und Laura Kinast, beide aus Kühnhof, hatten den Blumenstrauß in der Hand, als beim Austanzen der Kleinen der Wecker rasselte. Sie durften sich als Zeichen ihrer Würde, wie auch die Großen, ein Schultertuch und einen Trachtenhut vom Baum holen. Ein Ehrentanz durfte dabei nicht fehlen. Die Mädchen und Buben waren mit Begeisterung bei der Sache, angefeuert und unterstützt von zahlreichen Zuschauern. Die Paare hatten sich in der Kindertagesstätte auf ihren Auftritt bestens vorbereitet. Dazu passte, dass der Kindergartenförderverein und die Krabbelgruppe am Festplatz Kaffee und Kuchen verkauften.Für die Großen wurde es am Samstagfrüh Ernst. Nachdem sie an Fronleichnam bei drei Festen ihre Trinkfestigkeit getestet hatten, waren zunächst die körperlichen Kräfte gefragt. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Sportgelände des SVI wurde zunächst der Baum eingeschlagen und für das Aufstellen am Nachmittag hergerichtet. Spender des rund 30 Meter langen Prachtexemplars waren heuer Hans Behringer sen. und Stefan Behringer. In der Zwischenzeit kam den Moidln die Aufgabe zu, die Kränze zu binden und diese mit bunten Bändern zu schmücken.Gezogen von zwei Kaltblütern aus dem Stall von Stefan Ehbauer aus Ehringsfeld ging es unter Glockengeläute zum Festplatz. Das Kommando beim Aufstellen übernahm in bewährter Weise wieder Zimmerermeister Richard Götz. Nach rund 90 Minuten hatte das Wahrzeichen seinen endgültigen Standplatz erreicht. Bei der schweißtreibenden Arbeit sorgten die Moidln für flüssiges Manna. Die Kapelle Grodaas spielte dazu passende, bodenständige Musik, ehe sie von der Kirwaband Wöidarawöll abgelöst wurde.Am Sonntag besuchten die 19 Paare zunächst den Festgottesdienst zum Patrozinium des Heiligen Vitus. Danach machten sie sich in fünf Gruppen in Illschwang auf zum Köichl-Singen. Vorsitzender Christopher Herog erreichte so, dass, trotz des immer stärker wachsenden Dorfes, alle Häuser besucht werden konnten. Die Moidln stärkten sich für das Baumaustanzen im Landhotel Weißes Ross. Dort wurden sie von den Boum abgeholt. Im gemeinsamen Zug ging es mit den Kirchenreinbacher Spitzboum zurück zum Festplatz. Dort wartete schon eine große Zuschauermenge auf den Höhepunkt der Kirwa.Als nach knapp 40 Minuten der Wecker rasselte, standen Stefan Margraf und Rebecca Sellner als neues Oberkirwapaar fest. Das Oberkirwamoidl tanzte heuer zum dritten Mal, der Oberkirwabou zum siebten Mal mit aus. Rebecca studiert zur Zeit an der OTH Regensburg. Stefan ist als Facharbeiter bei Audi in Ingolstadt beschäftigt. Beide sind begeisterte Kirwagänger. Er war zwei Jahre Vorsitzender der Kirwagemeinschaft Illschwang. Nach dem Austanzen lösten die Birgländer Musikanten die Kirchenreinbacher Spitzboum ab. Bei Kaiserwetter riss der Besucherstrom nicht ab. Noch einmal hoch her ging es zur Nachkirwa mit der Band Stand up. Höhepunkt des Abends war die Verlosung des Kirwabaums.