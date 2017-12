Vermischtes Illschwang

14.12.2017

Die Leitung eines Chors zu übernehmen und mit ihm zum ersten Mal vor großem Publikum aufzutreten, ist eine Herausforderung. Beim Illschwanger Adventssingen stellen sich ihr gleich zwei Beteiligte.

Einen sehr guten Besuch verzeichnete das ökumenische Adventssingen in der Pfarrkirche St. Vitus. Die Sitzplätze im Gotteshaus reichten bei weitem nicht aus. Sowohl den Altarraum als auch die Empore füllten die Mitwirkenden aus den verschiedenen musikalischen Gruppierungen.Pfarrer Thomas Schertel dankte allen, die zum Gelingen des Singens und Musizierens beitrugen. Er wünschte sich, dass die besinnliche Stunde dazu verhilft, in der Adventszeit etwas Ruhe zu finden und dem Kommen des Jesuskindes erwartungsvoll entgegenzublicken.Beim ökumenischen Adventssingen gab es eine Reihe von Premieren. Martin Schmidt dirigierte den Illschwanger Posaunenchor zum ersten Mal, seit er das Amt von Georg Schmidt übernommen hat, vor so großem Publikum. Erst seit 1. Dezember leitet Julia Schmidt den evangelischen Kirchenchor. Temperamentvoll schwang sie beim gemeinsamen Auftritt des katholischen und evangelischen Chors den Stab.Ein musikalischer Hochgenuss war das Zusammenspiel von Schanna Ibler an der Orgel zum einen mit den Trompetenspielern Martin Schmidt und Theresa Motschmann und zum anderem mit Eva Langer an der Violine. Stammplätze im Programm nehmen seit Jahren der Kinderchor von Illbirgis Klimperkiste, geleitet von Agnes Guggenberger und Agnes Hollweck, die Veeh-Harfengruppe um Christl Kredler, der Männergesangverein mit Schanna Ibler und der Illschwanger Dreigesang aus Josef Geitner, Dominik Weiß und Clemens Lindner ein. Bei den Liedern "Macht hoch die Tür" und "O, du fröhliche" gab es für die Besucher des ökumenischen Adventssingens die Gelegenheit, kräftig mitzusingen.