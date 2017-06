Vermischtes Illschwang

Bei einem Fußballspiel der Jugendmannschaft des SV Illschwang am Freitag schlug ein 70-jähriger Zuschauer einem 15-jährigen Spieler nach einem Streit ins Gesicht. Danach gab es ein Gerangel zwischen erwachsenen Zuschauern, bei dem sich auch der 70-Jährige verletzte.

Am Freitagabend kam es bei einem Fußballspiel der Jugendmannschaft des SV Illschwang zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 15-jährigem Spieler und einem 70-jährigem Zuschauer sowie zwischen mehreren erwachsenen Personen. Der Jugendfußballer musste im Verlauf des Spiels mit einem Platzverweis vom Feld gehen. Als er den Fußballplatz verließ, geriet er an der Außenlinie mit einem Mann in Streit. Der 70-jährige Zuschauer schlug dem 15-Jährigen ins Gesicht.Es kam zu weiteren Körperverletzungen zwischen erwachsenen Zuschauern, bei denen auch der 70-Jährige verletzt wurde. Die Polizei ermittelt den genauen Tathergang. Die Kontrahenten zogen sich Prellungen und Hämatome im Gesicht zu.