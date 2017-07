Vermischtes Illschwang

12.07.2017

13

0 12.07.201713

Ritzenfeld. Hoch hergehen wird es an diesem Wochenende in Ritzenfeld. Die Feuerwehr Augsberg und die örtliche Kirwagemeinschaft laden zur Kirchweih ein.

Höhepunkt ist am Sonntag, 16. Juli, das Baumaustanzen gegen 16 Uhr. Stifter des Wahrzeichens ist in diesem Jahr Jürgen Bär aus Reichertsfeld. 13 Paare werden dabei sein. Wenn der Wecker rasselt, steht das neue Oberkirwapaar fest. Die Birgländer Musikanten spielen dazu und werden auch danach die Besucher unterhalten.Es sind anstrengende Tage für die Kirwaleit, in denen das Herrichten des Festplatzes, der Aufbau der Stände, das Einschlagen des Baumes und das Binden der Kränze zu leisten sind. Kräftige Männer sind am Samstag um ca. 14 Uhr notwendig, wenn der Baum aufgestellt wird. Am Samstagabend ist ab 20 Uhr Kirwagaudi mit der Band Stand by.Noch einmal hoch hergehen dürfte es am Montagabend bei der Nachkirwa, zu der ab 19 Uhr die Holidays aufspielen. Im Verlauf des Abends erfolgt voraussichtlich um 22 Uhr die Verlosung des Kirwabaums.