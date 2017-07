Schießen auf einen verborgenen Zielpunkt

Vermischtes Illschwang

27.07.2017

Etwas Besonderes hatten sich Vorsitzender Bruno Müller und Schießleiter Lorenz Geitner für das letzte Scheibenschießen des Schützenvereins Illschwang vor der Sommerpause ausgedacht. Müller legte einen Zielpunkt auf der Scheibe fest, den die 34 Teilnehmer vorher nicht kannten. Wer am nächsten dran lag, hatte den Wettbewerb gewonnen. Der Glückliche war an diesem Abend Werner Englhard, gefolgt von Christa König und Dieter Purrer. Alle drei bekamen Gutscheine des Landhotels Weißes Ross. Das Scheibenschießen bildete den Höhepunkt eines Grillabends im Innenhof des Hotels. Fünf Neumitglieder - unter ihnen der Drittplatzierte des Schießens, Dieter Purrer - feierten mit. Nach der Sommerpause geht es am Freitag, 15. September, mit dem nächsten Schießabend weiter. - Im Bild von links Lorenz Geitner, Dieter Purrer, Werner Englhard, Christa König und Bruno Müller. Bild: no