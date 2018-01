Vermischtes Illschwang

29.01.2018

Bruno Müller bleibt in den nächsten zwei Jahren an der Spitze des Schützenvereins Illschwang. Bei der Jahreshauptversammlung bestätigten die Mitglieder ihn und den Großteil der weiteren Funktionsträger.

Neuwahlen Schützenmeister: Bruno Müller Stellvertreterin: Susanne Neumüller-Nägerl



1. Kassier: Richard Koller 2. Kassiererin: Rita Geitner



1. Schießleiter: Lorenz Geitner 2. Schießleiter: Werner Gleißner



1. Schriftführerin: Sandra Daume 2. Schriftführerin: Michaela Purrer



Beisitzer: Bertram Menzel, Edeltraud Koller, Albert König, Hans Loos



Kassenprüferinnen: Monika Gleißner, Michaela Purrer



Rüstmeister: Albert König . (no)

Ausführlich berichtete Müller im Landhotel Weißes Ross über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Die regelmäßigen Freitagsschießabende fanden guten Anklang. Heraus ragten dabei das Jahresauftaktschießen, das Faschings- und Osterschießen, das Gemeinderatsschießen sowie als Premiere das Ausschießen einer Motivscheibe durch die Kirwagemeinschaft Illschwang. Tradition hat die Wanderung am 1. Mai, die von Aichazandt nach Lockenricht führte.43 Mitglieder beteiligten sich am Königsschießen 2017. Bei der Proklamation ließ sich der älteste aktive Schütze, Hans Herbst, als Sieger feiern. Dem König stehen Christa Franz und Lorenz Geitner als Ritter zur Seite. Der Höhepunkt im vergangenen Jahr war aus Müllers Sicht das 125-jährige Jubiläum mit einem großen Festabend. Dankesworte richtete er an Monika Gleißner, Edeltraud Koller, Christa König und Michaela Purrer, die sich als Vereinswirtinnen im Schützenheim abwechseln.Die Zahl von 99 Mitgliedern im Schützenverein nannte Schriftführerin Sandra Daume zum Jahresende 2017. Fünf Neuaufnahmen stand ein Todesfall gegenüber.1. Schießleiter Lorenz Geitner berichtete über 37 Schießveranstaltungen, die im Durchschnitt von 19 Schützen besucht wurden. Im vergangenen Jahr erfolgte der Einbau eines neuen Fahnenschranks am Aufgang zum Schützenheim. Erfreut zeigte sich Geitner, dass übergangsweise im Schützengau Sulzbach-Rosenberg ein neuer Gauschützenmeister gefunden wurde. Der Schießleiter informierte über die neue Altersstaffelung in den verschiedenen Klassen.In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Dieter Dehling allen, die sich im Verein ehrenamtlich engagieren. Den Jubiläumsabend bezeichnete er als vollen Erfolg. Bei den Schützen beobachte er eine sehr gute Kameradschaft. Erfreulich sei der Zuwachs an Mitgliedern.