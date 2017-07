Vermischtes Illschwang

28.07.2017

Schwend/Illschwang. Im Wasser-Versorgungsgebiet der Schwend-Poppberg-Gruppe gibt es Probleme. Wie der Illschwanger Bürgermeister Dieter Dehling in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wurde bei einer Routineuntersuchung festgestellt, dass das Trinkwasser mit coliformen Keimen verunreinigt ist.

Daher wurde beim Zweckverband zur Wasserversorgung beschlossen, dass Trinkwasser zu desinfizieren. Dem Wasser wird dabei die nach der Verordnung zulässige Menge an Chlor zugegeben. Ein leichter Chlorgeruch ist daher nicht auszuschließen, heißt es in der Mitteilung. Die Chlorung beginnt an diesem Samstag, 29. Juli.Nach der Installation der Chloranlage wird das gesamte Leitungsnetz gespült. Die Spülung wird solange gemacht, bis an jeder Entnahmestelle ein Chlornachweis vorliegt. Durch diese Maßnahme soll erreicht werden, dass das gesamte Versorgungsnetz und die Hochbehälter wieder keimfrei werden. Der Zweckverband empfiehlt, die Hausinstallation durch Öffnen einiger Entnahmestellen (Wasserhähne) ebenfalls durchzuspülen.Es wird darauf hingewiesen, dass die eingesetzte Chlorkonzentration zu keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung führen kann. Das mit Chlor angereicherte Wasser ist für Aquarien ungeeinet. Das Ende der Aktion wird öffentlich bekannt gegeben. Nachbarn sollen ebenfalls informiert werden. Für Rückfragen steht Wasserwart Thomas Utz (09666/ 233) zur Verfügung.