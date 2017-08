Vermischtes Illschwang

13.08.2017

Auf Rathaus-Balkonen stehen manchmal Fußballer, um vor ihren Fans gewonnene Trophäen hochzuhalten. Auch die Spieler des SV Illschwang lassen sich gerne feiern - mit dem Unterschied, dass bei ihnen das Publikum oben auf dem Balkon jubelt.

Neuwahlen Förderverein des SV Illschwang



1. Vorsitzender: Adrian Zeller



2. Vorsitzender und Schriftführer: Alfred Ebert



3. Vorsitzender: Thomas Dirler



Kassier: Dieter Dehling



Kassenprüfer: Thorsten Richter



Beisitzer: Wolfgang Frankerl, Josef Margraf und Andreas Richter . (no)

Beim ersten Heimspiel der neuen Saison stand den Zuschauern zum ersten Mal der neue Balkon auf der Westseite des Sportheims offen. Er bietet einen herrlichen Blick auf das Hauptspielfeld. Quasi von der Loge aus erlebten die Fans einen 4:3-Sieg der Gastgeber gegen den SV Köfering.Maßgeblich zur Finanzierung des Balkons trug eine Spende von 7000 Euro bei, die der Vorsitzende des Fördervereins, Adrian Zeller, bei der abendlichen Jahreshauptversammlung an den Chef des SV Illschwang, Thomas Dirler, überreichte. Der Betrag stammt aus Veranstaltungen, die der Förderverein auf die Beine gestellt hat, aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.In diesem Zusammenhang wiesen die beiden Vorsitzenden darauf hin, dass immer noch die Bausteinaktion läuft, um das neue Sportheim zu finanzieren. Ansprechpartner sind Adrian Zeller und Alfred Ebert. Insgesamt sei man auf einem guten Weg, die Maßnahme zu meistern.Adrian Zeller erwähnte weitere Spenden, die seit der letzten Jahreshauptversammlung geflossen sind; zum einen für Jugendfußballtore und zum anderen für eine Tischtennisplatte. Insgesamt fiel dabei ein Betrag von 2300 Euro an. Und das Angebot einer Prämie von 500 Euro für die Ski- und Lauftreffsparte, wenn sie es endlich schafft, eine neue Abteilungsleitung zu wählen, gelte noch, betonte Zeller.Kassier Dieter Dehling erläuterte die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben. Sein Dank galt allen Spendern und Gönnern des Vereins. Andreas Richter bestätigte für seinen verhinderten Sohn Thorsten eine einwandfreie Abwicklung der Geschäfte.Bürgermeister Dieter Dehling betonte, als Gemeindeoberhaupt sei er stolz auf das neue Sportheim, welches der SVI in optimaler Lage geschaffen hat. Ohne Unterstützung des Fördervereins wäre das nicht so leicht möglich gewesen. Der Vorsitzende des SV Illschwang, Thomas Dirler, betonte in seinem Grußwort die gute Zusammenarbeit mit dem Förderverein.Unter Vorsitz von Altbürgermeister Hans Pickel gingen die Neuwahlen reibungslos über die Bühne. Es gab personell keine Veränderungen.