Vermischtes Illschwang

26.12.2017

8

0 26.12.2017

Die Gruppierung Illbirgis Klimperkiste kann sich über eine Spende von 500 Euro freuen. Diesen Betrag überreichten die beiden Hauptorganisatoren der Illschwanger Dorfweihnacht, Thomas Dirler und Mathias Dürgner, an Agnes Hollweck, eine der beiden Leiterinnen der Klimperkiste. Zusammen mit Agnes Guggenberger kümmert sie sich um die Förderung des musikalischen Nachwuchses in der Region. Dies gilt sowohl für das Instrumentalspiel und den Gesang. Der Erlös stammt von den Budenbetreibern der Dorfweihnacht.

Jedes Jahr wird ein Betrag in dieser Höhe an Gruppierungen überreicht, die sich in besonderer Weise um Kinder und Jugendliche kümmern. Im vergangenen Jahr war die Ortsgruppe der Wasserwacht in den Genuss dieser Spende gekommen.