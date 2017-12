Vermischtes Illschwang

05.12.2017

Nach 15-jähriger Leitung des evangelischen Kirchenchors in Illschwang übergab Angela Müller den Dirigentenstab an Julia Schmidt. Sie wird aber weiterhin als Organistin tätig sein. Müller hatte 2002 die Leitung von Elise Pürner übernommen. Drei Aktive wurden aus gesundheitlichen Gründen verabschiedet.

Beim Gottesdienst am Adventssonntag sorgte der Kirchenchor, letztmals unter der Leitung von Angela Müller, für die musikalische Mitgestaltung. Die Orgel spielte Regionalkantor Gerd Hennecke. Julia Schmidt gab dabei eine Kostprobe auch ihrer gesanglichen Fähigkeiten. Pfarrer Thomas Schertel zog einen Vergleich mit der Adventszeit. Die Christen warten auf das Kommen von Jesus und freuen sich darauf. Die evangelische Kirchengemeinde sei glücklich, eine neue Kirchenchorleiterin gefunden zu haben, die am 1. Advent ihren Dienst antrat.Traurig stimmte Schertel, dass Angela Müller ihre Tätigkeit beendete und dass in Zukunft drei Sänger nicht mehr aktiv mitmachen können. Der Pfarrer würdigte Müllers großes Engagement. Sie habe mit großer Einsatzbereitschaft den Chor geleitet und viele neue Impulse gesetzt.Müller habe das alte Kirchenliedgut gepflegt, aber auch viel Neues eingebracht. Schertel überreichte an die scheidende Leiterin eine Urkunde des Verbands der evangelischen Kirchenchöre in Bayern, verbunden mit einem umfassenden Dankesschreiben. Von der Kirchengemeinde gab es zusätzlich noch ein Präsent.Vertrauensobfrau Renate Flierl dankte Müller mit einem Blumenstrauß. Regionalkantor Gerd Hennecke betonte, sie habe 15 Jahre lang die Herzen der Menschen in der Illschwanger Kirchengemeinde erwärmt. Über diesen Zeitraum habe sie den Menschen gedient und viele zum Mitsingen gebracht. Im Umgang mit den Sängern habe sie gutes Fingerspitzengefühl gezeigt. Eine besondere Überraschung bereiteten die Kirchenchorsänger unter der Leitung von Sabine Dehling ihrer scheidenden Leiterin. In einem humorvollen Lied stellten sie Müllers Wirken in den Mittelpunkt.Seit Jahrzehnten sind Anni Schötz, Heiner Kölbel und Georg Loos tragende Säulen des Chors. Aus gesundheitlichen Gründen beenden sie ihr Mitwirken. Auch sie bekamen Urkunden und Geschenke überreicht. Schertel verband damit den Wunsch, dass vor allem Männer als neue Mitglieder zum Kirchenchor kommen. Nach den Verabschiedungen folgte die Einführung von Julia Schmidt als deren Nachfolgerin. Als symbolisches Zeichen bekam sie von Angela Müller den Dirigentenstab überreicht. Pfarrer Schertel segnete sie und wünschte ihr ein erfolgreiches Wirken. Schmidt wurde in Kasachstan geboren. 1992 kam sie nach Sulzbach-Rosenberg. Nach dreijährigem Besuch der Städtischen Sing- und Musikschule studierte sie an der Musikhochschule die Hauptfächer Klavier und Dirigieren sowie das Nebenfach Orgel. In der Kantorei Sulzbach-Rosenberg ist sie Vertreterin von Gerd Hennecke.