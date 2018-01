Vermischtes Illschwang

03.01.2018

In Indien gibt es die größte Zahl arbeitender Kinder weltweit. Millionen schuften von morgens bis abends, damit ihre Familien über die Runden kommen: Auf die dramatische Situation ging Pfarrer Markus Priwratzky in seiner Predigt bei der Aussendung der Sternsinger ein. Durch die Spenden, die sie sammeln, könnten Hilfsprojekte finanziert werden, die Kinderarbeitern einen regelmäßigen Schulbesuch und eine Ausbildung ermöglichen.

Pfarrer Priwratzky dankte der Ministrantenbetreuerin Veronika Falk und der Oberministrantin Lisa Falk für das große Engagement bei der Vorbereitung der Aktion in der Pfarrei Illschwang. Zur Aussendung hatten sich Mädchen und Buben aus Illschwang und der Filialkirche Götzendorf um das Kind in der Krippe versammelt. Markus Priwratzky ermunterte sie, mit großer Freude die Botschaft von der Geburt Jesus bei ihren Besuchen in den Häusern zu verkünden. Dazu gehört es, den Segenswunsch "Christum mansionem benedicat" mit der Jahreszahl an die Türen zu schreiben.Durch die Aktion werde zum einen der Glauben der Kinder und Jugendlichen gestärkt, zum anderen wachse die Ministrantengruppe noch enger zusammen, zeigte sich der Geistliche überzeugt. Er segnete bei der Aussendung Weihrauch, Kreide und das Dreikönigswasser.Im Bereich Illschwang besuchen die Sternsinger am Freitag, 5. Januar, ab 13 Uhr den Hauptort Illschwang, Pesensricht und Einsricht. Am Samstag, 6. Januar, sind sie in allen übrigen Ortschaften unterwegs. Die Sternsinger der Filiale Götzendorf kommen am Freitag nach Viehberg sowie am Samstag nach Götzendorf und Hermannsberg.