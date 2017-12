Vermischtes Illschwang

Zeit für einen Abstecher zu einem ökumenischen Seniorennachmittag in der Adventszeit nahm sich Landrat Richard Reisinger. Im Saal des Pfarrzentrums Patrona Bavariae betonte er, gerade die Zeit vor Weihnachten spiele für ältere Menschen eine besondere Rolle. Es gehe für sie darum, sich den tieferen Sinn des Advents bewusst zu machen. Reisinger ging von Tisch zu Tisch und führte persönliche Gespräche mit den Senioren.

Pfarrer Markus Priwratzky bedauerte bei der Adventsandacht, dass Äußerlichkeiten in diesen Tagen oft im Mittelpunkt stehen und dabei die Weihnachtsbotschaft immer mehr in den Hintergrund gerät. Es gehe vor allem darum, die Menschwerdung Gottes als zentralen Kern unseres Glaubens zu begreifen. Bei den Kerzen am Adventskranz und am Weihnachtsbaum werde deutlich, dass Jesus Christus die Welt erleuchtet und Gottes Liebe die Seelen der Menschen hell macht. An Advent solle man loslassen von den alltäglichen Sorgen und als Christen den Weg zur Krippe in Bethlehem zu gehen. Der evangelische Pfarrer Thomas Schertel schloss sich den guten Wünschen von Priwratzky an.Bürgermeister Dieter Dehling überbrachte Grüße der Gemeinde. Sein Dank galt dem Seniorenkreis der katholischen Pfarrei sowie dem evangelischen Frauenkreis für die Vorbereitung und Durchführung des Nachmittags. Der Seniorennachmittag habe in Illschwang schon eine lange Tradition. Gerade in dieser hektischen Vorweihnachtszeit sehnten sich die Senioren nach Ruhe und Besinnlichkeit.Das Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg, Erich Übler, lobte das konfessionsübergreifende Miteinander, das bei dieser Veranstaltung sehr deutlich werde. Es sei eine gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und eine besondere Form der Gemeinschaft zu erfahren.Der Nikolaus schaute ebenfalls beim Adventsnachmittag vorbei. Er freute sich über den guten Besuch bei den monatlichen Seniorentreffen sowie bei den Fahrten zu verschiedenen Bergfesten. Jeder Gast bekam ein Glas Bienenhonig als Geschenk.