Vermischtes Illschwang

03.05.2018

Die Cocktailtomate "Romeo" ist das "Bayerische Gemüse des Jahres 2018". In der Gärtnerei Hubner in Nonnhof nimmt Landrat Richard Reisinger, unterstützt von Birgland-Bürgermeisterin Brigitte Bachmann und dem Präsidenten der Bayerischen Gärtnereibetriebe, Roland Albert, die Taufe vor.

Nonnhof. Musikalisch mitgestaltet wurde die Taufe von Kindern von Illbirgis Klimperkiste unter Leitung von Agnes Hollweck. Bürgermeisterin Brigitte Bachmann freute sich, dass die Gärtnerei Hubner als Ort der Taufe ausgewählt wurde. "Willkommen daheim" - das Motto der Gemeinde, passe gut zu diesem Anlass. Sie machte sich stark für die Bedeutung der Regionalität. Mit dem paradiesischen Früchtchen "Romeo" sei eine sehr gute Wahl getroffen worden.Roland Albert betonte, er sei gerne zur Taufe nach Nonnhof gekommen. Er ging auf die Bedeutung des Gartenbaus in Bayern generell ein. Von den Betrieben werde pro Jahr ein Betrag von rund 10,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. "Blumen und Pflanzen prägen unsere Landschaft." Davon profitiere auch die Tourismusbranche. Er bedauerte, dass vor allem im städtischen Raum die Blumen- und Grünflächen zurückgegangen sind. Leider würden auch die Bienen immer weniger, was sich in der Natur nachteilig auswirkt.Albert machte sich stark für die Gemüsepflanzen dieses Jahres: "Romeo" sei eine sehr gesundheitsfördernde Sorte, enthalte sie doch einen Stoff mit krebsverhindernder Wirkung.Udo Füssel überbrachte Grüße von Karl Menger, dem Vorsitzenden der Interessengemeinschaft "Ihre Regionalpartner". Die Anregung, alljährlich eine Gemüsepflanze besonders herauszustellen, stammt von dieser Gemeinschaft. Seit 2009 findet eine Taufe statt. Das Motto lautet: "Regional ist erste Wahl". Menger ließ mitteilen, es sei am besten, frische Ware zu kaufen. Durch den Anbau vor Ort werde diese Frische des Gemüses gefördert. Claudia Füssel stellte die Cocktailtomate "Romeo" vor. Sie schmeckt am besten frisch gepflückt aus eigenem Anbau. Wichtig ist es, dass man für sie ein sonniges Plätzchen findet. Die Gärtner Bayerns haben "Romeo" getestet und die Cocktailtomate, die liebevoll paradiesisches Früchtchen genannt wird, ausgewählt. Angetan waren die Tester vom süßen, aromatischen Geschmack. Sie enthält jede Menge Vitamine und Mineralstoffe. Claudia Füssel gab den Tipp, dem Gemüse ausreichend Wasser und Nährstoffe zukommen zu lassen. "Romeo" gibt es bei den Mitgliedsbetrieben des Bayerischen Gärtnerei Verbandes und der Interessengemeinschaft "Ihre Regionalgärtnerei".Landrat Reisinger freute sich, als Pate ausgewählt worden zu sein. Für ihn sei es bedeutsam, dass Obst- und Gemüsesorten aus der Region angeboten werden. Artenvielfalt, Verzicht auf Gift und die Schaffung kleiner Biotope seien für ihn sehr wichtig. Auch wenn im Großmarkt eingekauft wird, sollte man die familiengeführten Gärtnereien nicht vergessen. Mit einem Glas Sekt taufte Reisinger die Gemüsesorte des Jahres in Bayern.