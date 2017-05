Vermischtes Illschwang

30.05.2017

10

0 30.05.201710

(no) Kein Glück hatte die katholische Pfarrei Illschwang in diesem Jahr mit der traditionellen Maiandacht beim Flurkreuz in Ödputzberg. Wegen schlechten Wetters wurde sie kurzfristig in die Maschinenhalle von Werner Englhard verlegt.

Die Vorbereitung der Maiandacht hatten Josef und Erika Geitner übernommen. Die musikalische Mitgestaltung übernahmen der Männergesangverein und der katholische Kirchenchor, beide unter der Leitung von Schanna Ibler.Der Vorstand des Katholischen Frauenbunds trug Texte vor, passend zum Thema: "Maria, Mutter der Glaubenden". In der Maschinenhalle baute Gerda Ibler einen kleinen Maialtar auf. Zum anschließendem Dämmerschoppen, ausgerichtet von der Dorfgemeinschaft Ödputzberg, begrüßte Werner Englhard erstmals den evangelischen Pfarrer Thomas Schertel.Wegen Erkrankung konnte der katholische Pfarrer Markus Priwratzky nicht teilnehmen. Englhards besonderer Gruß galt Stefanie Schütz und Maximilian Herbst vom Verein Retter vor Ort Birgland/Illschwang. Einen Teilerlös des Dämmerschoppens bekommt heuer diese Organisation gespendet.