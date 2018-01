Vermischtes Illschwang

10.01.2018

Am Dienstag gegen 19 Uhr ist ein Unbekannter in das Sportheim des SV Illschwang eingestiegen. Der Einbrecher schlüpfte über einen Kellerschacht in das Gebäude, durchsuchte verschiedene Räume und stahl einen Laptop im Wert von etwa 300 Euro. Der Schaden am Gebäude dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe eine Alarmanlage automatisch die Verantwortlichen informiert. Gegen 19.25 Uhr sei eine Polizeistreife vor Ort gewesen. Die Beamten stellten fest, dass der Einbrecher über ein Fenster im Erdgeschoss wieder ins Freie geklettert war. Im Lichtschacht fanden die Polizisten das Werkzeug des Einbrechers: ein Beil und einen Fäustel.Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Amberg wurde übernahm die Spurensicherung. Nun werden Zeugen gesucht, denen am Dienstag zwischen 18.50 und 19.35 Uhr eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg unter der Telefonnummer 09661/8744-0 entgegen.