Vermischtes Illschwang

24.07.2017

Sichtlich erfreut waren die Leiterin der Kindertagesstätte St. Vitus in Illschwang, Antje Pilhöfer, und Kinderpflegerin Inge Bauer über die Spende von 500 Euro aus dem Erlös des Backofenfests der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) Illschwang in Angfeld. Das Geld reichte nicht nur für eine neue Sitzgruppe im Schatten eines altehrwürdigen Laubbaums auf der Freispielfläche, die der Holzfachbetrieb Fischer/Strobel in Pürschläg angefertigt hat. Für den Rest gab es noch eine Beckenwanne im Nassbereich.

Gerald Habermehl, Benjamin Hiltl und Beate Kohl überzeugten sich selbst von der Anschaffung und zeigten sich sehr erfreut, dass die Sitzgruppe von den Kindern so gut genutzt wird. Traditionsgemäß überreicht die UWG ihre Spende für einen guten Zweck immer kurz vor dem nächsten Backofenfest fest. Aus organisatorischen Gründen muss dieses heuer vom Samstag, 5. August, auf den 12. August verlegt werden.